帶1歲孩搭高鐵自由座　狂被問「小孩不能佔位」！他1舉動網狂讚

▲原PO替孩買了票。（示意圖／記者李姿慧攝）



記者施怡妏／綜合報導

根據高鐵規定，115公分以下的孩童搭乘自由座，若不占位可免票，部落客「背包Ken 旅遊貧道」指出，帶著1歲的女兒搭高鐵，從左營到台北，為了安寧與舒適，特地買了兩張票，結果每隔10分鐘就有乘客問「小孩不能佔位吧？」「這裡可以給我坐嗎？」恨不得直接在小孩臉上寫「我有買票」。

部落客「背包Ken 旅遊貧道」在粉專發文，某次帶著一歲多的女兒從左營到台北，雖然6歲以下的小孩可以免票，但他仍決定多花一筆錢，為女兒買了一個自由座的座位，「雖然我們用了一小筆錢，多確保了一個舒適的位置，但我自己無法休息」。

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每隔10分鐘就會有人來問「小孩不能佔位吧？」「這裡可以給我坐嗎？」他不斷地向乘客解釋「小孩有買票」，且早把票都握在手中，幸好乘客們態度都很友善。然而，有個阿姨卻說「但是這裡是自由座欸」，他頓時不知如何回應。

一旁的乘客紛紛聲援，「對呀，人家有票啦」、「有票的小孩可以佔位啦」、「這麼小規定可以不買票，但人家爸媽有付錢」，阿姨感到不好意思，便摸摸鼻子走掉了，經過這次小風波後，直到抵達台北，再也沒有人前來詢問關於車票的問題。

貼文曝光，有網友分享，「我懂，我常帶我家毛孩們搭高鐵，但不同的是，高鐵規定乘客帶第二個寵物籠，必需買一張全票，且一人限帶兩個寵物籠，民眾大都不知道，會以為我故意佔位子，但高鐵規定，寵物籠只能放在地上，不能放在座位，所以雖然我有買兩張全票，但位子是沒人坐的」。

其他網友表示，「高鐵應推出『我有買票』貼紙供買票的小孩使用」、「我沒辦法想像為什麼會有人去叫人家小孩要讓位」、「以後兒童票一律貼在額頭上」、「自由座不就是沒坐到就惦惦啊！真的會有人叫小孩不能佔位喔」。

本文獲「背包Ken 旅遊貧道」授權轉載。

