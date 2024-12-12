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大林慈濟打造幸福職場　獲績優健康職場健康周全獎

▲▼ 照顧同仁身心靈健康 大林慈濟獲績優健康職場健康周全獎 。（圖／大林慈濟醫院提供）

▲大林慈濟軟硬體照顧同仁身心靈健康，獲績優健康職場健康周全獎 。（圖／大林慈濟醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義大林慈濟醫院持續落實健康促進醫院，除了照顧病人與家屬之外，也關懷同仁的身心靈健康，院內設有免費的幸福咖啡、幸福KTV讓同仁抒壓、放鬆，鼓勵同仁參與院內社團活動及社區人文活動，富足心靈，獲衛生福利部國民健康署與勞動部舉辦113年績優健康職場「健康周全獎」表揚。

衛生福利部國民健康署與勞動部攜手推動健康職場，持續透過職業安全、健康福祉等策略，打造健康友善職場，提升勞動力，並鼓勵員工養成健康生活習慣。嘉義大林慈濟醫院繼2023年獲國際醫院聯盟健康職場金獎及2024年1111人力銀行生技醫療類2024年幸福企業金獎後，再獲得「健康周全獎」肯定。

忙碌的醫療工作下班後，同事們相邀一起打排球、上瑜珈、做拼布、學語文，假日組團爬山、走步道，工作空檔到醫院免費的幸福咖啡廳來一杯咖啡，談談心，或是揪伴到幸福KTV高歌幾曲，抒解工作壓力，不時參與社區服務與慈濟人文活動，還有機會參與海內外義診等助人行善活動，富足心靈。在慈濟醫療法人林俊龍執行長及大林慈濟醫院賴寧生院長等院部主管關懷同仁的用心下，讓同仁能在健康、幸福環境中工作與生活。

大林慈濟醫院主任秘書劉鎮榮表示，院方鼓勵同仁自發成立多元性質社團活動，並給予經費補助，如運動、音樂、語文學習、手工藝等社團，讓同仁下班後就近參與抒壓活動，增加與不同單位同仁互動的機會。醫院推廣蔬食，員工餐廳提供美味蔬食餐點，一天三餐總共只需50元，既能吃到有益健康的美味蔬食餐點，也可減少溫室氣體排放，落實保護環境愛地球。院方適時為同仁調薪，建立健全的升遷與獎勵機制，同時每年提供同仁免費心理諮商服務，創造健康的心理工作環境。

此外，有別於其他機構，慈濟醫院有來自各地慈濟志工，是同仁的有形典範，讓同仁每天可以學習志工的服務精神。同時志工們藉由每季一次的懿德日，為同仁準備健康美味蔬食餐，照顧同仁的胃，同時也關懷同仁的心。

為讓同仁安心，院內設置幼兒園，讓有小孩的同仁能安心照顧病人。醫院訂有各式了解同仁需求之管道，每年進行同仁滿意度問卷調查，蒐集員工建議並檢討改善，並增設「與院長室主管有約」時段，讓員工預約向高層主管說出心聲和提出建議。

大林慈濟醫院設有健康醫院推動委員會，委員會內有六個小組進行各種健康推廣。其中同仁組推動醫院的健康促進和職場環境優化。未來將持續結合AI、Power BI等高科技，降低同仁的工作負荷，追蹤同仁健康，為友善、健康職場促進而努力。

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