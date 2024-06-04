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40歲貨運司機體重120公斤　達文西手術成功減重30公斤

▲▼ 走路喘到快斷氣 達文西手術成功甩肉呼吸變順暢 。（圖／大林慈濟醫院提供）

▲民眾走路喘到快斷氣，透過達文西手術成功甩肉呼吸變順暢 。（圖／大林慈濟醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

肥胖走路感到喘很常見，也可能是心臟、肺功能等出了問題。嘉義一貨運司機因工作形態而三餐不定時，同時偏愛肉類及喝罐裝咖啡提神，40歲體重已超過120公斤，除了走路氣喘噓噓，連上、下車都變得困難，嚴重影響生活及工作。透過前往大林慈濟醫院減重的他，才發現血脂異常、高血壓、脂肪肝，經由達文西手術後，五個月成功擺脫身上30公斤肥肉，不僅順利恢復呼吸順暢，更找回健康。

▲▼ 走路喘到快斷氣 達文西手術成功甩肉呼吸變順暢 。（圖／大林慈濟醫院提供）

47歲的林先生表示，因為擔任貨運司機，平時配合送貨時間而變得每日三餐不定時，加上自己特別偏愛吃肉及喝罐裝咖啡提神，隨著時間體重逐年上升，原本不在意外表的改變，結果40歲體重已超過120公斤，不僅工作時要爬上大貨車的駕駛座變得很吃力，爬樓梯、走路、說話也覺得快要斷氣一樣，接踵而來的足底筋膜炎讓他開始擔心身體狀況，在嘗試各種減重方式無效，體重反而又增加到140公斤，於是決定到醫院做減重治療。

▲▼ 走路喘到快斷氣 達文西手術成功甩肉呼吸變順暢 。（圖／大林慈濟醫院提供）

減重暨代謝手術治療中心、移植外科主任尹文耀說，林先生手術前體重140公斤，BMI 53.25，通常BMI 50以上已屬於超級病態型肥胖，加上他還檢查出血脂異常、高血壓、脂肪肝等問題，已嚴重危害健康。因考量病人有脂肪肝與慢性發炎引起肝臟腫大，影響手術空間，加上腹腔鏡手術器械無法靈活運用，在空間狹小的腹腔裡很難精確做組織分離、切除、縫合，相對提高手術風險。

尹文耀醫師表示，與林先生討論後，決定採用達文西機械手臂進行微創胃袖狀切除縮胃手術，不僅提高手術過程的精準度，同時具有高解析3D立體影像及高倍數放大與靈活機器手臂，使得手術視野更好，對於微小的神經與血管，更能有效且精細的縫合與止血，大幅提高安全性，同時也明顯降低手術時間。

林男自去年12月接受達文西減重手術後，並搭配運動及飲食控制，已成功減了30公斤，而原本的血脂異常、高血壓及脂肪肝問題也已獲得改善，生活與工作都恢復正常，讓他相當開心。

尹文耀醫師提醒，減重手術基本上也是一種風險高的手術，尤其減重手術為最後不得已的治療手段，所以病人手術後一定要保養身體，包括正常飲食與作息、運動，控制三高，平時做好自我管理，好好珍惜自己冒一定的風險以及花上時間與金錢得來的成果，不只是藉由手術上的改變，也要保持堅定毅力持續做好體重與健康管理，健康才能更長久。

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