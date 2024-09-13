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大林健康素食講座　見證吃素也可以「練出大肌肌」

▲▼ 大林慈院人文講堂 冠軍運動員邀您愛上蔬食 。（圖／大林慈濟醫院提供）

▲ 大林慈院人文講堂邀請勇奪第十三屆世界健美錦標賽冠軍泰國人巴卡希‧克魯布見證茹素 也能練出好身材。（圖／大林慈濟醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

很多人對素食有迷思，認為吃素會營養不良虛弱無力。大林慈濟醫院人文講堂邀請冠軍運動員以自身見證，堅持不放棄的精神，扭轉大眾對蔬食單調無聊的印象，告訴大家吃素也可以很健康。

▲▼ 大林慈院人文講堂 冠軍運動員邀您愛上蔬食 。（圖／大林慈濟醫院提供）

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▲大林慈院人文講堂 冠軍運動員邀您愛上蔬食。（圖／大林慈濟醫院提供）。

大林慈濟醫院林名男副院長15年前開始茹素，更了解吃素對身體健康的重要，10幾年來在林俊龍執行長的帶領下，全面推動健康促進醫院，鼓勵同仁茹素，更用心將臺灣經驗推廣到海外。也逐步發展全球第三大的資料庫，成為國際素食營養領域研究的重要資產，至今發表了13篇素食與健康有關的論文，與葷食者相較，素食者變得更健康。林副院長介紹倪銘均出場，並讚嘆他對推素的堅持與不放棄。

▲▼ 大林慈院人文講堂 冠軍運動員邀您愛上蔬食 。（圖／大林慈濟醫院提供）

▲茹素的摔角冠軍呂事壅，將林名男副院長高高舉起旋轉，展現十足的力道。（圖／大林慈濟醫院提供）。

大愛電視新聞主播倪銘均茹素多年，推素更是不遺餘力，認為蔬食對人類更健康、動物會健康、地球也健康。他舉出很多運動員茹素更健康的例子，而每一位都茹素，都是運動佼佼者。在一部紀錄片中，記錄了很多國際間有名的運動員都吃素，其中奪得2024 巴黎奧運金牌的喬科維奇說道：「我發現吃肉讓我浪費更多體力去消化。」他為了實際證明吃素的好處，邀請了摔角冠軍呂事壅以及世界健美冠軍巴卡希‧克魯布分享「全素力量」。

▲▼ 大林慈院人文講堂 冠軍運動員邀您愛上蔬食 。（圖／大林慈濟醫院提供）

▲大林慈濟醫院臨床病理科主任上台體驗摔角冠軍呂事壅的力道。（圖／大林慈濟醫院提供）。

茹素二十年，摔角冠軍呂事壅是一位全素運動員。他從小跟著父親看摔角，而受選手不斷接受打擊，卻又不斷站起來反擊，甚至到最後贏得比賽的精神感動。於是加入職業摔角行列，成立摔角聯盟，訓練過程步步艱辛，更培育後起之秀，將台灣摔角推向國際。17年前因父親嚴重腦出血，於是發願茹素。在摔角世界中，堅持每餐都是無肉的全素料理，也發現自己體能、肌耐力、肌肉修復變得更好，在2017年也成為聯盟裡面單打跟雙打勇奪冠軍，目前將近四十歲，在一些體能或技巧上的表現，也不會輸年輕人太多。這一切都是素食所帶來的好處。

全素者泰國人巴卡希‧克魯布在2022年勇奪第十三屆世界健美錦標賽冠軍，年輕時非常瘦看起來像是吸毒者，15歲開始健身，當時吃葷，肌肉痠痛與疲憊的恢復比較慢。有天看到動物被宰殺覺得很可憐，24歲開始下定決心吃素，旁邊的人勸說吃素會四肢無力，營養不良等話語，堅持了兩年多體重從48公斤變成65公斤，舉重可以舉到100公斤。如今站上舞台上的他，以健美體格展現出茹素對身體的好處，希望新一代的年輕人能改變觀念，加入茹素行列。

 
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