周杰倫愛車被偷！23年後現況揭曉　一查車牌傻了

▲周杰倫23年前參加金曲獎，曾自爆摩托車被偷。（圖／翻攝自周杰倫 Jay Chou臉書）

圖文／CTWANT

天王周杰倫（周董）在台北大巨蛋的演唱會完美落幕，不過歌迷們仍意猶未盡，也翻出許多陳年往事。有網友就找出23年前周杰倫首次參加金曲獎，當時自爆摩托車被偷，直到2020年都還有驗車紀錄，而結局更是讓人傻眼。

有網友在《Threads》分享周杰倫2001年參加金曲獎的畫面，看起來相當青澀，老闆吳宗憲還爆料，周杰倫在典禮前向他喊話：「如果我拿2個獎，你能不能買一部摩托車送我！」讓一旁的周杰倫以及在場所有人都笑翻。

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據了解，當年周杰倫的摩托車被偷，氣得抱怨「小偷應該不知道偷的是周杰倫的齁」，坦言相當氣憤，更公開車牌號碼，「紅色的，IBM886，誰在那邊亂偷！」

貼文曝光後，有網友立刻查出該輛摩托車的排氣定期檢驗資料，「看來21年（2021）報廢了」，引來其他人回應：「幹周杰倫的車，還定期驗車有夠X北」、「竟然給你查到了」、「也太強了吧，真的去查」。

▲周杰倫失竊的摩托車已經報廢。（圖／翻攝自環境部機車排氣定期檢驗資訊管理系統）

根據環境部「機車排氣定期檢驗資訊管理系統」資料顯示，周杰倫的摩托車1996年1月5日發照，被偷之前只做了2次檢驗，然而在2001年被偷後，竊賊也把車拿去做檢驗，一路從2003年驗到2020年，但目前車輛已被報廢，查詢結果會出現「您好，該車輛已屬於非使用狀態，不須檢驗」，令人哭笑不得。

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