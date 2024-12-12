　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

周杰倫愛車被偷！23年後現況揭曉　一查車牌傻了

周杰倫23年前參加金曲獎，曾自爆摩托車被偷。（圖／翻攝自周杰倫 Jay Chou臉書）

▲周杰倫23年前參加金曲獎，曾自爆摩托車被偷。（圖／翻攝自周杰倫 Jay Chou臉書）

圖文／CTWANT

天王周杰倫（周董）在台北大巨蛋的演唱會完美落幕，不過歌迷們仍意猶未盡，也翻出許多陳年往事。有網友就找出23年前周杰倫首次參加金曲獎，當時自爆摩托車被偷，直到2020年都還有驗車紀錄，而結局更是讓人傻眼。

有網友在《Threads》分享周杰倫2001年參加金曲獎的畫面，看起來相當青澀，老闆吳宗憲還爆料，周杰倫在典禮前向他喊話：「如果我拿2個獎，你能不能買一部摩托車送我！」讓一旁的周杰倫以及在場所有人都笑翻。

[廣告]請繼續往下閱讀...

據了解，當年周杰倫的摩托車被偷，氣得抱怨「小偷應該不知道偷的是周杰倫的齁」，坦言相當氣憤，更公開車牌號碼，「紅色的，IBM886，誰在那邊亂偷！」

貼文曝光後，有網友立刻查出該輛摩托車的排氣定期檢驗資料，「看來21年（2021）報廢了」，引來其他人回應：「幹周杰倫的車，還定期驗車有夠X北」、「竟然給你查到了」、「也太強了吧，真的去查」。

周杰倫愛車被偷「23年後現況揭曉」　一查車牌哭了：非使用中

▲周杰倫失竊的摩托車已經報廢。（圖／翻攝自環境部機車排氣定期檢驗資訊管理系統）

根據環境部「機車排氣定期檢驗資訊管理系統」資料顯示，周杰倫的摩托車1996年1月5日發照，被偷之前只做了2次檢驗，然而在2001年被偷後，竊賊也把車拿去做檢驗，一路從2003年驗到2020年，但目前車輛已被報廢，查詢結果會出現「您好，該車輛已屬於非使用狀態，不須檢驗」，令人哭笑不得。

延伸閱讀
婆婆擅自剪小孩頭髮…他哭喊真醜　人妻傻眼：變台版小屁孩
建案工地發生命案「全棟變凶宅」？　江柏樂：誰搬進去就倒楣…

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
母女雙屍！法院再裁定1車手「羈押禁見」
麟洋配最後一舞！逆轉奪勝
蘋果深夜無預警推出iOS 18.2
最美董座突喊「我沒借2千萬」！　隔空跟愛人撕破臉

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

周杰倫唱完親手畫圖！留下「簽名3神物」　大巨蛋公開：永遠留存

想離職的人會有哪些徵兆　過來人點出4大跡象：發自內心的笑

周杰倫愛車被偷！23年後現況揭曉　一查車牌傻了

人妻「堅持生」第四胎！婆家娘家都罵　她心寒：孩子紅包剩600元

尼克星新女伴是《DD52》女神！約會再闖街頭表演　觀眾傻眼：快逃

感染5種性病「可能無症狀」！醫曝其中一種病：超過50％人無感

年輕OL頭暈3年、經血量少！就醫後拖3個月「確診大腸癌」

夜市小吃「熱量排行」雞排才第3　冠軍吃一份要走路4小時才能消耗

「5星座」是職場馬屁精！靠一張嘴就能爽升遷

房東一度電收近9元！雞排攤撐一年多宣布歇業　全場傻眼：可以檢舉了

炒飯王冠軍「終止學生愛心餐」　老闆嘆：不是家長吃爽的地方

女騎士迴轉一半遇直行車　來不及騎開只好棄車保帥

小鐘大巨蛋變魔術爛到全場爆笑　周杰倫虧「不想來可以交換門票XD」

林心如全程送別瓊瑤　俞小凡哽咽：感謝她對我的提拔

范瑋琪睽違5年大陸復出巡迴！　哽咽吐心聲「失去很多」網友不買單

謝宜容凌晨移送新北檢複訊　低頭不發一語

全身探出火車外拍網美照　陸女下秒「頭撞樹」慘摔

蔡依林唱大巨蛋？曝雙J合體可能性　新專輯「有臉見人了」：請大家把錢存好！

雪隧逼車狂魔找到了！租賃車整路按喇叭、貼屁股　警出手開單

韓國龍鬚糖小哥超懂梗　幽默回：中壢不是桃園

周杰倫唱完親手畫圖！留下「簽名3神物」　大巨蛋公開：永遠留存

想離職的人會有哪些徵兆　過來人點出4大跡象：發自內心的笑

周杰倫愛車被偷！23年後現況揭曉　一查車牌傻了

人妻「堅持生」第四胎！婆家娘家都罵　她心寒：孩子紅包剩600元

尼克星新女伴是《DD52》女神！約會再闖街頭表演　觀眾傻眼：快逃

感染5種性病「可能無症狀」！醫曝其中一種病：超過50％人無感

年輕OL頭暈3年、經血量少！就醫後拖3個月「確診大腸癌」

夜市小吃「熱量排行」雞排才第3　冠軍吃一份要走路4小時才能消耗

「5星座」是職場馬屁精！靠一張嘴就能爽升遷

房東一度電收近9元！雞排攤撐一年多宣布歇業　全場傻眼：可以檢舉了

Fed降息穩了！11月CPI年增2.7%符合預期　美股3大指數開高

峇里島猴子森林大樹倒塌！2女遊客遭砸「傷重身亡」

《獵人》冨樫義博發文說明術後復原狀況：已可以慢慢走動

小琉球活珊瑚跌剩11.9％！監院指「生態系已多半失能」糾正4單位

帶專屬啦啦隊前進澳門　盧峻翔大讚東超國際賽氛圍佳

明星商品一次集結！「3款節慶禮盒」推薦　不入手會後悔

朱育賢轉戰味全「峰迴路轉」　明年確定換穿新背號

周杰倫唱完親手畫圖！留下「簽名3神物」　大巨蛋公開：永遠留存

想離職的人會有哪些徵兆　過來人點出4大跡象：發自內心的笑

周杰倫愛車被偷！23年後現況揭曉　一查車牌傻了

22位「高潮女孩」的對比照　自慰過後露出閃亮自信笑容

生活熱門新聞

竟有「不可以瑟瑟」！LINE「6款免費貼圖」限時下載

年輕OL頭暈3年、經血量少　竟是罹患大腸癌

冷氣團來襲「周六日最凍探10度」　3階段降雨一次看

夜市小吃「熱量排行」　雞排才第3

周董愛車被偷！23年後現況揭曉　一查車牌傻了

房東一度電收近9元　雞排攤不敵喊歇業

與男閨蜜單獨過夜！「老婆突說1句」全場噴綠光

人妻「堅持生」第四胎　娘家卻讓她心寒：孩子紅包剩600元

恭喜！　4星座2025好事發生

他喊台灣「演唱會天花板」是她！全場好評

5種性病初期無症狀！其中1病逾半數人無感

尼克星新女伴是《DD52》女神！約會再亂入街頭表演

醫搭高鐵「驚見車廂一幕」卻開不了口！事後後悔了

入冬最強冷空氣要來了　急凍3天

更多熱門

相關新聞

阿Ken曝「朋友視角的周杰倫」　車開一半1舉動全愣住

阿Ken曝「朋友視角的周杰倫」　車開一半1舉動全愣住

天王周杰倫上周在台北大巨蛋連開四場演唱會，吸引大票粉絲及名人到場支持。而他的好友兼演唱會串場主持人阿Ken，11日除了發文祝賀周杰倫「破蛋」，也分享了自己所看到的「周杰倫的特別之處」。

盜版猖獗　吉卜力工作室發日、英、中聲明

盜版猖獗　吉卜力工作室發日、英、中聲明

機票提前21天買？7祕訣：黃金2日最便宜　

機票提前21天買？7祕訣：黃金2日最便宜　

阿Ken無酬主持周杰倫演唱會「感人內幕曝」

阿Ken無酬主持周杰倫演唱會「感人內幕曝」

赴陸淘金！男星遭騙吃「牛屎火鍋」邊嘔邊讚

赴陸淘金！男星遭騙吃「牛屎火鍋」邊嘔邊讚

關鍵字：

周刊王周杰倫

讀者迴響

熱門新聞

追劇到一半老公「打呼聲突消失」！她猛搖叫不醒

5種垃圾藥千萬別買　藥師點名：根本詐騙

竟有「不可以瑟瑟」！LINE「6款免費貼圖」限時下載

YTR黃小愛「瘦掉半個人」超狂對比照曝光！

赴陸淘金！男星遭騙吃「牛屎火鍋」邊嘔邊讚

年輕OL頭暈3年、經血量少　竟是罹患大腸癌

冷氣團來襲「周六日最凍探10度」　3階段降雨一次看

《木曜4》陳百祥熱戀YTR一隻阿圓！差7歲同居認愛

夜市小吃「熱量排行」　雞排才第3

一刀穿心慘死畫面曝！KTV混戰為救朋友反沒命

蘋果深夜突襲iOS18.2系列發佈

Junior、林萱瑜「結婚半年宣布買房」！　甜曬成交照

深圳頂級豪宅爆炸！官方：1人死亡

陳彥翔奪8命！她曝「僅孫女遺體完整」：我女兒到死還抱著她的寶貝

高官爸逼分手！官二代忍情傷半年　驚見「女友變繼母」崩潰

更多

最夯影音

更多

炒飯王冠軍「終止學生愛心餐」　老闆嘆：不是家長吃爽的地方

女騎士迴轉一半遇直行車　來不及騎開只好棄車保帥

小鐘大巨蛋變魔術爛到全場爆笑　周杰倫虧「不想來可以交換門票XD」

林心如全程送別瓊瑤　俞小凡哽咽：感謝她對我的提拔

范瑋琪睽違5年大陸復出巡迴！　哽咽吐心聲「失去很多」網友不買單

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面