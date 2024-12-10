路邊行李箱「爬出蛆」！大馬警證實：裡面有屍體　噁心畫面曝

▲馬來西亞發生行李箱屍案。（圖／翻攝自@BuletinTV3）



記者王佩翊／綜合報導

馬來西亞雪州加影翠岭鎮（Taman Cheras Perdana）發生一起行李箱屍案，有民眾在路邊大水溝發現一個可疑的不明行李箱，不但傳出惡臭，還有蛆從縫隙中鑽出來，更引來蒼蠅。警方獲報前往調查後，確認行李箱內的確藏有屍體。

Penduduk di Taman Cheras Perdana melaporkan penemuan sebuah bagasi yang mencurigakan di sebelah longkang besar pagi tadi. pic.twitter.com/8RRhckvgxe — Buletin TV3 (@BuletinTV3) December 10, 2024

根據《中國報》報導，馬來西亞警察10日上午接獲民眾通報稱，在雪州加影翠岭鎮的一個大溝渠旁，發現一個深藍色的行李箱，行李箱上還用紅色的十字綁帶綑綁。然而可疑的是，行李箱不斷傳出惡臭，並且有蛆蟲從行李箱的縫隙爬出。除此之外，行李箱還引來許多蒼蠅。

警方獲報後到場調查，並且拉起黃色封鎖線，而調查人員發現行李箱被上鎖，不過目前已經確認行李廂內的確藏有屍體。

對此，警方表示，由於全案仍在調查中，因此拒絕公開更多細節。