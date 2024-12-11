不顧危險拍網美照！陸女全身探出火車外　下秒「頭遭重擊」慘摔

▲中國一名女子在斯里蘭卡搭火車時，因為將身體探出車外拍網美照，而從行駛中的火車上墜落。（組圖／翻攝自YouTube）

記者葉睿涵／編譯

斯里蘭卡7日發生了一起驚險的意外。一名中國女遊客在搭乘海上火車時，為了拍網美照，大膽將身體探出車外，不料卻意外從行駛中的火車上墜落。雖然女子奇蹟般地毫髮無傷，而當地警方也勸告民眾不要從事冒險行為，避免悲劇發生。

據當地媒體Lanka Sara報導，這名女子7日從威拉瓦特（Wellawatte）搭乘火車前往班巴拉皮提亞（Bambalapitiya），展開沿海火車旅行。途中，女子想在海天一線的美景中拍攝一張網美照，於是她抓住車門的把手，將身體後傾，整個人探出車外，請朋友幫忙拍照。

然而，女子在火車行進途中，意外被一根樹枝擊中頭部，導致她失去平衡，從火車上跌落。幸運的是，她墜落在鐵路邊的一片灌木叢中，緩衝了衝擊力，才讓女子沒有受到重大傷害。車上乘客見到女子摔倒後連忙報警，而警方也在抵達現場後，確認女子沒有受傷，並協助她安全返車。

這起意外的事發畫面在網上曝光後，瞬間吸引了廣泛關注，警方也特別呼籲遊客在斯里蘭卡搭乘火車時，切勿從事冒險行為，避免類似意外再度發生。同時，警方也提醒旅遊界加強安全宣傳，保障旅客出行安全。