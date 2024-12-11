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李安獲美導演工會終身成就獎！　創電影藝術巔峰

▲▼李安。（圖／攝影中心攝）

▲李安獲美國導演工會終身成就獎。（圖／攝影中心攝）

文／中央社

名導李安曾獲奧斯卡獎、金球獎等大獎肯定，今天再獲第77屆美國導演工會獎終身成就獎，表揚他的精神，導演工會主席萊斯利林卡格拉特稱讚他是大師級導演且實現卓越電影藝術。

李安從西元1996年起就是美國導演工會成員，2018年曾獲美國導演工會終身榮譽獎，他也曾以「臥虎藏龍」、「斷背山」奪下美國導演工會最佳電影導演獎。

美國導演工會主席蕾絲莉林卡葛萊特（Lesli Linka Glatter）表示，李安超過30年的職業生涯中無疑是一名大師級的電影導演，「他執導多元且充滿活力的作品，無畏懼跨越多元類型，從時代劇、喜劇、冒險片、超級英雄電影或是武俠片，他始終勇於接受新挑戰，從不自我重複，並持續達到電影藝術的巔峰成就。」

蕾絲莉林卡葛萊特表示，李安從早期的「囍宴」或是藝術與票房雙收的「斷背山」、「少年Pi的奇幻漂流」、「臥虎藏龍」，他的作品始終以卓越的敘事技巧跟技術受到影評人、影展跟觀眾的稱讚，獨特的創作風格在電影史留下不可磨滅的印記，並將世世代代流傳，「能夠將終身成就獎頒給李安，美國導演工會感到非常驕傲。」

對於獲獎，李安表示，「能夠以如此非凡的方式被我深愛的工會認可，我感到無比榮幸。」他認為能夠獲得此獎項是個重大成就，同時也是一個機會，讓他反思作品對這個同行導演組成的非凡組織代表的意義。

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