陸委會叫停雙城論壇？　朱立倫嗆別耍小手段：蔣萬安都準備好了

▲朱立倫主持國民黨中常會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北上海雙城論壇原訂17日在台北登場，不過昨日晚間傳出，陸委會恐因對岸軍事威脅，不排除中止活動。陸委會副主委梁文傑於今（11日）下午將對此召開記者會。國民黨主席朱立倫主持中常會時，也特別呼籲民進黨別耍小手段，不要透過各種方式，放話阻礙獲破壞兩岸交流。

朱立倫強調，兩岸交流取代交惡、對話取代對抗是國民黨長期所堅持的，全民都希望和平，和平就是展現善意，透過交流對話，而國民黨副主席夏立言、副秘書長江俊霆也正在上海，參加台商交接典禮。

朱立倫說，上個星期馬英九基金會邀請年輕學子到台灣，普遍受到歡迎，但過程中卻不斷遭到綠營的惡意攻擊、扭曲，希望造成兩岸對立對抗，實在非常遺憾。朱立倫認為，年輕人交流應以正確態度看待，城市交流更是如此，兩個月前南投跟杭州的兩湖論壇，透過雙方共同舉辦發常成功，可是當時陸委會、文化部也刁難。

面對即將來臨的雙城論壇，朱立倫說，台北都準備好了！台北市長蔣萬安也希望跟上海交流、研討、市政觀摩，過程中絕不希望民進黨因意識形態，透過各種小手段造成延宕跟阻礙，希望能越辦越成功，呼籲民進黨別耍小手段，放話破壞兩岸交流。

