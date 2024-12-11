吳欣岱：中國附針頭危險玩具流竄市面！打入體內恐致死

▲「擠痘痘」玩具附有針頭，小孩若是誤傷自己後果不堪設想。（圖／翻攝吳欣岱＠台灣基進臉書）

圖文／鏡週刊

中國蘿蔔刀、蠟瓶糖等危險物品，先前才爆出流入台灣，引發家長擔憂。而最近又有一款先前在中國流行的「擠痘痘」玩具流竄市面，其危險處在於提供「針頭」，恐導致小朋友誤傷自己。美女醫生吳欣岱發文示警大家若有發現請「雞婆一下」檢舉，避免危險發生。

「睡前看到這個讓人寒毛直豎」吳欣岱昨深夜臉書發文，透露一款名為「痘痘雞捏捏樂」的中國玩具最近在市面流竄。從圖中可見，這款玩具附有「針頭」，民眾手持可愛的橡膠玩具小雞，將針頭「注入」小雞中，小雞會出現泡泡來紓壓。

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但其實這暗藏危險，吳欣岱表示，若小朋友拿到針頭，恐怕會傷到自己導致感染、發言，甚至萬一模仿影片打入人體內，「輕則蜂窩性組織炎，如果打進血管內甚至會有空氣栓塞、致死風險！」

▲中國危險玩具流竄市面，吳欣岱發文示警。（翻攝吳欣岱＠台灣基進臉書）

吳欣岱呼籲家長及民眾，除別讓小孩看這這種奇怪的中國開箱影片外，假如在夜市、網路看到有販售，「多雞婆一下檢舉，讓有關單位下架」。

事實上，這款玩具早在去年就曾在中國流行，名為「萌寵樂擠痘痘」，據中國媒體報導針頭長度達7毫米，有商店卻聲稱「針頭」是平的，但就連當地家長受訪都擔憂給小孩玩會有危險。



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