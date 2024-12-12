正妹實況主「G級側露」被疑修圖：平時只露冰山一角

▲YouTuber兼遊戲實況主「蘋蘋澎澎」推出寫真，觀眾質疑是否修圖，她大方直球回應。（圖／翻攝自蘋蘋澎澎pinpinponpon臉書）

圖、文／鏡週刊

擁有傲人G罩杯的正妹YouTuber間遊戲實況主「蘋蘋澎澎」日前推出寫真集及2025桌曆，由於供看官聞香的照片太過養眼，尤其上圍太過凶狠，觀眾好奇寫真是否偷偷修圖？對此蘋蘋澎澎直播時自信表示，那是因為平時給大家的福利「只是冰山一角」。

蘋蘋澎澎日前開放寫真預購，強調這次作品主打原汁原味，拋開濾鏡且沒有太多修飾調色，呈現鍛鍊後不靠醫美、回歸最純粹的狀態，並釋出幾張火辣照片當作火力展示，開放讓各路英雄「放大檢視????」。

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蘋蘋澎澎近日直播時，面對觀眾質疑寫真加料「有偷偷修圖嗎？怎麼那麼大？」她直球對決回應「嘖！那當然是因為你平常所看到的，其實只是冰山一角。」

▲YouTuber間遊戲實況主「蘋蘋澎澎」推出寫真，觀眾質疑是否修圖，她大方直球回應。（翻攝自蘋蘋澎澎pinpinponpon臉書）

不過蘋蘋澎澎認為觀眾的好奇情有可原，「也不怪你們啦！畢竟社群上真真假假。」接著她大方跟觀眾分享何謂G罩杯的威力，「就是你穿競技泳衣的時候，長輩會直接從旁邊溢出來、躺下來，橫看成嶺側成峰，正面看、側面看威力都十分強大！」形容那種視覺震撼的效果就是G罩杯的威力，「直接溢好溢滿！主打一個天然。」



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