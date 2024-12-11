【瑪法達星座運勢】雙魚座　12.11～12.17

圖文／鏡週刊

落地扎根，備受倚重。正值年度成就自信高點的這段期間，不因假期效應放慢腳步，將陸續繳出亮眼成績。在相對鬆懈的職場氛圍下，反其道而行，積極搶攻，發揮專屬強項，確立個人在特定議題的絕對權威，才是正途。且提早卡位也有助於為來年打下致勝基礎。宜加碼投資事業。利轉換跑道或喬遷移居。荷包失血。愛情是身心停靠的歸處。

轉危為安、剃刀邊緣

歲末時序正值大雪奔向冬至，寒氣被耶誕歡慶趕走的本週，最值得期待的是「水逆」結束，「雙子座滿月」與帶著季節祝福的吉兆：「水星╱金星六合」。這段「射手月」的最後一週，隨著「水逆」轉正，光怪陸離事件將逐一退場，逆天反差也將回歸正常。跑道障礙順利清除、拆彈成功。昭告著正式脫離上週「全年最慘烈五大星象厄兆」的暴風圈。

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「射手月」星象氛圍為大環境帶來的陽光、大器、豪爽與遠見，也將隨「水逆」結束及「雙子座滿月」登場，易發顯見。也是化解衝突對峙、攜手言和的黃金時機。

四大星象事件有：

12月12日：「金星╱火星對衝」（金火衝，激情四射）

12月13日：「水星╱金星六合」（以柔化剛）

12月15日：「水逆」結束（各歸其位）；「雙子座滿月」（解套關鍵）

本週為「射手月」最後一週，為全週定調的兩大星象主題是：「水逆」結束與「雙子滿月」。前者意味，為期3週意外插曲與瘋狂翻轉的驚奇之旅將告一段落；後者則象徵藉對話溝通與協商交涉達成共識局面的合作之窗。前後3天，為全月高潮。

財經方面，「水逆」結束，金星坐鎮水瓶座的本週，假期送禮過節氣氛濃厚，向來是開心購物、荷包失血的消費旺季。今年有「雙子座滿月」加持，加上年底作帳、結帳拉抬，消費者情緒偏樂觀，歲末可望有紅包行情。市場可望在消化不利變數後，重估風險、分散布局。投資人宜注意調整因應。

就個別星座而言，「火逆」與「水逆」效應一度共伴的本週，星象天候詭譎多變。運勢最強落在雙子座。「雙子滿月」在命宮推升氣勢，且有金星吉兆增添財運與好運的他們，可望再度登板主投，成為主力大將，是年底最後一波翻身出運良機。

排名亞軍的是處女座。則受惠於命星「水逆」結束與「雙子滿月」期在事業宮的助攻，接班計畫、專業成績與職場升遷變得順利；好運第三是「本月之星」射手座。日、水兩星在命宮加持，且干擾工作進度的「水逆」結束，恢復主角光環，一路到年底的歲末運勢也很看好。

本週對「火逆」與星象警訊最有感的星座是：牡羊、金牛與天秤座。對突發狀況、潛在危機或風向變化，要抱持敏感與警戒。

星座排行 雙子座：捲土重來、及時春雨、重振旗鼓 （運勢最旺） 處女座：大功告成、天賜良機、和諧美滿 （好運最多） 射手座：左右逢源、眼界大開、天作之合 （成長最快） 巨蟹座：心滿意足、石頭落地、承諾兌現 （遺憾最少）

愛情運：★★★ 金錢運：★★★ 事業運：★★★（★★★★★為滿分）



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