雙城論壇強碰中共大規模軍事行動　綠委：兩岸最需要的是理性溝通

▲台北市長蔣萬安受訪。（圖／記者陳家豪攝）



記者杜冠霖／台北報導

台北上海雙城論壇預計下週二（17日）登場，但因中國近期在東南沿海劃設「保留」空域，共軍頻頻在鄰近海域活動，陸委會不排除喊停雙城論壇。針對兩岸是否將全面停止交流的議題，綠委陳冠廷今（11日）表示，希望兩岸不要走向全面停止交流的局面，也呼籲中國以交流取代針對性的軍事演習。陳也強調，兩岸當前最需要的是理性溝通，「不要恐懼對話，更不要以恐懼代替對話」。

陳冠廷指出，兩岸關係應該朝向建設性的交流與對話方向發展，而非採取對抗性的軍事行動或言語攻擊。他認為，當前兩岸最需要的是理性溝通，而非升高緊張情勢的軍事威脅。

根據國防部公布的訊息，共軍現在的動作就像「沒有宣告軍演的軍演」。對此，陳冠廷呼籲中方，應以更開放、更具建設性的態度來面對兩岸議題，透過良性互動促進雙方互信，避免採取可能導致區域不安的軍事行動，「以交流代替針對性的軍演、以對話代替謾罵」

雙城論壇自2010年開辦以來，已邁入第15年。去年因新冠疫情，前台北市長柯文哲曾與上海以視訊方式舉辦論壇。今年若雙城論壇喊停，將是首度因軍事因素而中斷。陸委會表示，政府對於各種情況都在掌握研析當中。