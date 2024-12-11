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水果箱收賄500萬！母喪奠儀10萬　調查官辦潤寅案放水...重判12年

▲台灣高等法院刑事庭大廈。（圖／ETtoday資料照）

▲前調查官郭詩晃收賄500萬元，高等法院重判12年。（《ETtoday新聞雲》資料照）。

記者吳銘峯／台北報導

史上最大的潤寅詐貸案，集團董事長楊文虎、王音之夫妻向12家銀行詐貸超過470億元，最後分別遭判刑25年、27年定讞，檢方查出，調查局台北市調查處前調查官郭詩晃，在調查本案過程中，透過關係收受王音之500萬元賄賂，一審將郭重判12年，案經上訴，高等法院11日駁回上訴，維持12年的刑度。

潤寅集團是老牌紡織貿易商，旗下包括潤寅實業、易京揚實業、潤琦實業與頤兆實業共4家公司，集團負責人為楊文虎、王音之夫婦。但因財務操作不當、資金周轉不靈，楊文虎夫婦自2008年起，以現金、水果禮盒收買多家上市公司、廠商幹部，製作假合約、發票等不實交易紀錄，向多家銀行詐貸；詐貸所得除支付公司開銷外，還購買豪宅享受奢華生活。最後，公司2019年6月間一連串跳票，最終惡性倒閉，楊文虎夫婦留下一屁股債潛逃美國。檢調單位透過司法互助逮回楊文虎夫婦，2夫婦在2021年12月間，遭最高法院分別判刑25年、併科6億元以及判刑27年、併科6億5千萬元定讞。

不過，台北地檢署偵辦本案期間查出，調查局台北市調查處專員郭詩晃，竟在本案中收受賄賂。檢方起訴指出，郭男2009年間因為都更關係，認識有富建設董事長洪村騫、開發部經理李世仁。由於郭男在2016年間承辦潤寅疑似詐貸的商業案件，王音之發現後，向洪村騫表達行賄郭男的意思。

2017年2、3月間，洪村騫為協助王音之自案件脫身，就透過李世仁相約郭詩晃，約定在郭男母親住處見面。洪村騫隨後將裝有500 萬元現金之水果箱置於郭母家中，離去前還刻意提醒郭男，千萬不要將水果箱轉贈他人。

郭男收下賄賂後，於2019年1月間，先向李世仁洩密稱：「案件將調查終結。」5天後，他將潤寅案卷證以查無不法理由「列參」，不予查辦，送交檢察官。李世仁得知後轉告王音之，「王董：您的案件已經簽送出結案」。檢方事後查出全案，由於洪、李2人認罪，檢方對2人做出緩起訴處分，至於郭男則被依照《貪污治罪條例》違背職務收賄罪提起公訴。

一審時，郭男被重判有期徒刑12年、褫奪公權6年，全案上訴後，高等法院11日駁回上訴，維持12年的重刑。此外，郭男也遭追究行政責任，懲戒法院認定他除了本案收賄500萬元以外，還在母親喪禮上，收受洪村騫交付的奠儀10萬1000元，因此判決將他撤職停用4年，並罰款60萬元。

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