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「台版柬埔寨」害3命！超狠詐團首腦S姊、茶董...無期徒刑定讞

▲▼ 傅榆藺、陳樺韋 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲「台版柬埔寨案」害死3條人命，「S姊」傅榆藺（左）、「茶董」陳樺韋（右），今遭判無期徒刑定讞 。（圖／記者黃宥寧攝）

記者吳銘峯／台北報導

綽號「S姊」的女子傅榆藺、與綽號「茶董」的男子陳樺韋為首的29名詐團成員，以高薪打工為幌子，誘騙囚禁凌虐61名求職者，還虐死3人後棄屍，被媒體稱為「台版柬埔寨案」。一二審均將傅女、陳男2人重判無期徒刑，全案再上訴，最高法院11日駁回上訴定讞。

本案緣起於2022年11月間，由新北市政府警察局刑警大隊查出，發現在近2個月內，有多達61名因求職詐騙的受害人，被囚禁在新北市淡水、桃園市中壢等地的社區大樓內，受害人身上的金錢、證件、手機、銀行存摺均被收走，其中還有3人因此遭虐致死。

檢警循線破獲該詐騙集團，逮捕傅女，以及陳男等29人。檢警調查發現，該集團以高薪打工為由，囚禁多名受害人，其中黃姓男子受不了監禁，自11樓跳樓自盡；另一名黃姓女子遭電擊後吐血，最後大量休克死亡；還有一名林姓男子因患有慢性病，拘禁多日後未服藥，病情惡化導致雙腳壞死，皮膚發炎最後遭餵食3顆毒品，心肌梗塞死亡。3人最後均遭殘忍棄屍。

檢方認為傅女在本案中為核心幹部腳色，她擔任驗車手，對被害人提供的帳戶進行測試，確認帳戶可供網路轉帳使用；至於陳男則是強控手，負責帶領手下對被害人囚禁、凌虐，以確保被害人不會落跑。因此檢方在2022年底依照「私行拘禁致死」、「加重強盜」、「加重詐欺」、「非法使人施用第三級毒品」、「遺棄屍體」、違反《組織犯罪條例》、《洗錢防制法》等罪起訴傅女、陳男在內的29人，而傅、陳2人均遭檢方求處無期徒刑。

一二審均將傅、陳2人重判無期徒刑，其餘被告則分別遭判刑26年到1年2月不等刑期。全案再上訴，最高法院11日駁回上訴定讞。

此外，檢警也在2023年4月間逮捕該集團主嫌、綽號「藍道」的杜承哲等人，並於2月後提起公訴。其中杜男與同案3名同夥薛隆廷、洪俊杰、王昱傑等4人，士林地院一審認定共有266人遭騙、詐騙金額達4億餘元，將4人均重判無期徒刑，目前案件上訴二審高等法院審理中。

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