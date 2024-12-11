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社會 社會焦點 保障人權

內湖母女遭詐千萬輕生亡　又1車手遭聲押1交保...檢警續追金流

記者黃宥寧／台北報導

北市內湖區一對母女因遭投資詐騙1200萬後，求助警方卻遭譏諷，因此絕望輕生，引起社會譁然。警方在士檢快速介入積極指揮偵辦後，成功將涉案的9名車手逐一查明，其中4人昨遭逮補，另有5人因他案在監。承辦檢察官不眠不休複訊後，依詐欺等罪諭知楊男、謝男交保；黃男收押、王男則聲押。

警方10日拘提35歲楊姓男子及20歲黃姓男子，2人分別於今年7月18日及8月14日向甯婦取走共60萬。2人供稱，透過臉書社團「偏門工作」應徵兼職，並不知情涉及詐騙，表示取款後全數交給上線，報酬為金額的5%，但2人直到被抓後仍未拿到酬勞，在得知母女因遭詐騙輕生時，2人面無表情。

檢方漏夜複訊，認定黃男有串供及反覆實施之虞，依加重詐欺、偽造文書、組織犯罪及洗錢等罪嫌，聲請羈押禁見獲准；楊男則以5萬元交保，並限制住居。

至於，18歲謝姓男子及24歲王姓男子，2人分別於8月1日及8月23日向甯婦取款50萬元及100萬元，今（11）日下午經檢察官偵訊後，諭知謝男交保、限制住居，王男則聲押。

另外，警方也對正在服刑或羈押中的5名車手展開調查，並借提43歲李男及43歲陳男。經查發現，2人分別於今年7月下旬及9月上旬向甯婦詐取50萬元及16萬元，2人均表示僅是受指派的車手，對於詐款的後續金流去向一無所知，相關資金流向仍需進一步追查釐清。

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