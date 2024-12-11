突破心魔！基隆地檢推動多元處遇方案　心理治療助戒毒

▲基隆地檢署開始辦理多元處遇方案戒除毒癮方案。檢察長李嘉明（右3）、國立中正大學教授邱獻輝（左3），共同參與。（圖／基隆地檢署提供）

記者吳銘峯／綜合報導

基隆地檢署自11日起，開始辦理個別諮商、團體諮商、多元處遇工作坊、復健治療及家族治療等多元處遇方案，並邀請國立中正大學教授邱獻輝帶領為期8次的心理劇團體課程，以心理劇團體課程來輔導戒癮者。基隆地檢署檢察長李嘉明也強調，將持續推動多項符合個別需求之多元處遇方案，幫助毒癮者徹底戒除毒癮。

活動開始前由李嘉明致詞，他表示，法務部對毒品施用者之刑事政策，強調「治療勝於處罰，醫療先於司法」的精神，透過個別評估需求，調整處遇，達到成效最大化的目的，因此非常感謝邱獻輝教授協助開設心理劇團體課程，讓基隆地檢署的多元處遇方案內容更為深化。

李嘉明進一步強調，行政院於上個月再通過「新世代反毒策略行動網領」第3期，未來4年將加強緝毒及戒毒，對於成癮問題，基隆地檢署持續推動多項符合個別需求之多元處遇方案，也希望在場戒癮者能持之以恆，完成所有課程，徹底戒除毒癮，為自己生命創造契機，打造美好的未來。

▲基隆地檢署檢察長李嘉明致詞。（圖／基隆地檢署提供）

本次多元處遇方案，以邱獻輝帶領的心理劇團體課程打頭陣，帶領戒癮者進行心理劇，其中一段，他請戒癮者小李（化名）拿著抒壓棒打桌子，在情緒的宣洩中，覺察到自我內心狀態。邱獻輝在小李憤怒的情緒過後，同時也引導小李領略更安全的解決方案。戒癮者對於荒謬的過去雖然無法重來，卻能借由參與「心理劇」，重新詮釋生命中不平凡的意義，參與者扮演自己或重要他人的角色，從過程中達到宣洩、解決問題並獲得改變的力量。

至於另一名戒癮者阿翰，家庭關係疏遠，十年吸毒歷程，總覺得人生很苦悶，生活左支右絀，尤其對於人際關係無法找到平衡點，每一次課程從不缺席，參加戒癮治療課程，對生命燃起一線希望，他表示看見別人的悲慘的故事，總覺得自己遭遇的事不算什麼，他正向的說著，吸毒雖有短暫的快樂，卻造成無盡的悔恨，戒癮的路漫長苦悶又充滿誘惑，但要勇敢面對，戰勝毒癮，才是負責任的態度。

毒癮戒治也是更生保護的重要工作，特別是家庭功能的支持，對戒癮者扮演關鍵的角色；在戒癮路程中，家人是最佳的戰友。基隆地檢署今年度與更生保護會基隆分會共同辦理家庭支持方案，並連結社會資源，提供家族治療、就醫、就業穩定獎勵金、租屋補助、弱勢家庭子女獎助學金、貧困家庭緊急物資等，為整個家庭點亮明燈，透過家庭力量的扶持，傾全力讓戒癮者順利復歸社會。

▼邱獻輝教授帶領的心理劇團體課程。（圖／基隆地檢署提供）