深圳頂級豪宅爆炸「1女子墜樓」！　官方證實：1人已死亡

▲深圳豪宅大爆炸，現場一片狼藉。（圖／翻攝微博）



記者柯振中／綜合報導

大陸廣東深圳11日發生住宅爆炸事件，位在深圳南山區粵海街道二期的大樓高樓因不明原因爆炸，且還有一名女子逃生不及墜樓，目前官方已確認死亡。據了解，發生爆炸的地段是深圳的高級住宅區，以目前的掛賣訊息進行換算，該大樓的房價大約為每坪66萬元（人民幣，下同，約新台幣295萬元），如今發生意外，掀起許多關注。

綜合陸媒報導，這棟大樓11日下午2點多發生爆炸，由於爆炸威力驚人，現場被炸出大洞，牆面、窗戶等物噴飛相當遠，散落在附近的道路上，現場一片狼藉。

當地消防局的指揮中心得知消息，立即調派16輛消防車、80名消防人員到場處置。遺憾的是，由於事件發生突然，現場有一名女子原先全身蜷縮躲在爆炸處的窗邊，疑似想要躲避火勢，不過最終疑因體力不支，墜樓身亡。

▲▼深圳豪宅大爆炸，衝擊威力相當大，屋內的家具、裝潢散落在地上。（圖／翻攝微博）



對此，深圳市消防救援支隊表示，截至11日晚間6點，明火已經撲滅，事故導致1人死亡，並無其他人員受傷。

據了解，此次發生爆炸的地點，位在深圳的豪宅區「深圳灣」，該棟大樓總高度為37層，建商的每戶報價為每平方公尺20.71萬元（1平方公尺約為0.3025坪），換算下來每坪的價格約為66萬元（約新台幣295萬元），且豪宅附近的地皮近日剛成交，成為深圳的「地王」，住在該處的人非富即貴。

如今發生爆炸，不少大陸網友對此驚呼，「這可是深圳最貴的社區」、「這麼貴的社區，安全隱患怎麼也這麼大」、「深圳最貴的豪宅啊」、「真的太嚇人了」、「這麼大的爆炸，豪宅還能住嗎」、「豪宅變凶宅。」