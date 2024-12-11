釋憲後首例！陳彥翔燒死8至親逃死　王鴻薇轟：為實質廢死開第一槍

▲縱火燒死8名家人的新竹輪胎行案嫌犯陳彥翔。（圖／記者吳銘峯攝）

記者郭運興／台北報導

2022年6月新竹發生輪胎行縱火案，嫌犯陳彥翔因與父母吵架，竟潑灑汽油縱火，燒死8名至親，連自己妻兒都罹難。陳彥翔一審遭判處死刑，案經上訴，二審高院改判無期徒刑。這也是死刑釋憲後，首例死刑逆轉改判無期徒刑案件。對此，國民黨立委王鴻薇今（11日）表示，這為實質廢死開了第一槍惡例，殺全家自首可逃死，形同司法完全是笑話，不曉得這些廢死大法官、判決逃死法官，如何面對這八條人命。

王鴻薇表示，新竹輪胎行縱火8死案件，判決今天出爐，凶手陳彥翔因欠債缺錢，又為了誰洗碗的瑣事與家人口角，憤而潑汽油燒家，導致包含他媽媽、妹妹、妻子、3名子女、大嫂、姪女在內，共8名家人命喪火窟，僅父親逃過一劫。

王鴻薇指出，新竹地院去年9月一審時認定其罪無可恕判決死刑，沒想到高等法院審理後，竟然改判，更改為無期徒刑。這同時也是憲法法庭作出113年憲判字第8號之死刑釋憲判決後，第一件一審宣告死刑上訴二審審理後宣判「逃死」，為實質廢死開了第一槍惡例。

王鴻薇再指，事實上該案起訴檢察官，於起訴書中就曾痛批，陳彥翔犯後矢口否認，認為陳彥翔泯滅天良，建請判處死刑。更可惡的是一審訴訟過程中，陳彥翔雙手插口袋、滿臉不在乎地說，「我沒有上訴，是律師幫我上訴的」，法官再問「有沒有承認犯罪」，結果陳彥翔根本連答都懶得答，後來才承認放火否認殺人。

王鴻薇說，死者家屬，除了陳彥翔的父親和哥哥表示沒意見以外，其他人都要求判陳彥翔死刑。已故大嫂的母親含淚與法官說「所謂虎毒不食子，他真是禽獸不如，連3個小孩都沒放過，一個殺了8個人的人配談『人權』嗎？犯案時還阻止別人逃生，他害我莫名其妙地失去，養了28年的女兒和1歲的孫女，我做媽媽的心都碎了，他（指陳）居然還敢在法庭上說我又要錢又要命，甚至還說我想利用女兒的死過榮華富貴的生活，這分明是在我的傷口上灑鹽，他有悔悟之心嗎」？

王鴻薇再說，高院改判原因也讓人無法接受，竟然是自首減刑，尤其參閱判決書中說，「難認其屬『狡黠陰暴』而自首之人」，爰依刑法第62條前段自首之規定，依法減輕其刑為無期徒刑。

最後，王鴻薇強調，殺全家自首可逃死，形同我國司法正義完全就是笑話，不曉得這些宣判實質廢死的大法官、判決逃死法官，要如何面對這八條人命。

▼國民黨立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）