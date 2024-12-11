11個月逮1489車手　彰警掃蕩詐團...赫見外籍觀光客兼差

▲彰化縣警局攻堅機房。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣警局打詐成果豐碩，縣警局長陳明君今(11日)率領刑大、8大分局說明打詐成果，警方11月份受理報案，詐騙案件以假投資最多，占70%，財損金額超過3億元，今年已逮獲高達1489名車手，其中年齡最大的74歲，最年輕的只有16歲，已查獲有8名外籍人士涉嫌以觀光名義到台灣，卻兼差當車手賺黑錢，警方呼籲民眾，若遇可疑人士請務必立即通報。

▲彰化縣警局攻堅機房逮捕多名外籍車手。



警方表示，北斗警分局、彰化縣刑警大隊等單位，日前於沙鹿區一處民宅攻堅，一舉在跨國詐騙集團機房查獲6名成員、刑大查獲8名來自越南、澳門、馬來西亞外籍人士，遭詐騙集團吸收為成員，持觀光護照入境台灣，停留數日從事車手工作。

彰化縣警局長陳明君今天透過打詐儀表板，分析11月份彰化縣轄內詐騙現況。彰化受理件數及財損數均低於全國22縣市，以每10萬人口數統計，平均受理詐欺案62.2件，財損4,126萬元。

刑大指出，以11月受理765件詐欺案中，投資詐騙259件，財損金額3億5528萬元。其中以彰化、員林及和美受理件數最多，警方提醒民眾，若看到標榜穩賺不賠、保證獲利、零風險的廣告或訊息，都是詐騙集團的幌子。

警方強調，詐騙集團吸引民眾加入投資後，甚至會要被害人以抵押房子或土地的方式來籌措資金，並介紹民眾去找假的借貸公司或是代書，在放款過程中收取高額利息或誘騙被害人將不動產過戶，最後被害人不但存款被騙光沒有任何獲利外，可能連房產都會被騙走，並背負高額貸款，呼籲民眾不可不防。