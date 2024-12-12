國1北上206K大貨車追撞翻覆！散落物噴對向　小貨車又撞上

▲國1北上206K發生大貨車追撞翻覆。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

國道1號北向206K埔鹽系統今(12日)清晨發生一起大貨車翻車意外，2輛大貨車追撞後，其中1輛翻覆佔據內側車道，後車斗載運的棧板及物品噴飛南下內側車道，一輛小貨車閃避不及撞上掉落物。其中一輛大貨車駕駛受困在車內，經消防救護員運用雙節梯及掛梯將人救出，胸口疼痛，送往醫院救治，至於肇事原因待釐清。

▲消防救護員使用雙節梯及掛梯將駕駛救出。

彰化縣消防局今日清晨3時22分據報，國道1號北上206.8公里發生車禍有人受困，立即出動救護車、消防車，及9名消防人員前往執行緊急救護，現場為2大貨車擦撞，1名男駕駛受困於車內意識清楚，消防人員運用雙節梯及掛梯，將副駕駛座車門開啟，協助脫困，駕駛救出後可自行行走，胸但口疼痛，立即送往彰化秀傳醫院，另1名駕駛無受傷拒絕送醫。

▲消防救護員使用雙節梯及掛梯將駕駛救出。

經國道警方初步調查，車禍發生當時為2部大貨車發生碰撞，其中1輛翻覆在內側車道，45歲劉姓駕駛意識清楚，身體不適無明顯外傷，送秀傳醫院，但後車斗上的貨物散落到南下內側車道，小貨車撞擊到散落物，3名駕駛酒測值為零，肇因待釐清。

▲大貨車翻覆後車斗貨物散落一地。