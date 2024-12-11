2024年兩岸漢字評選「爭」當選　陸國台辦解讀「爭」與「不爭」

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳冠宇攝）

記者任以芳／綜合報導

2024海峽兩岸年度漢字評選活動」經過兩輪投票，總投票數超過1600多萬人次，最終「爭」字獲得最高百萬票數。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（11）日對此評論，「爭」與「不爭」是在原則立場問題上的態度與方向，為祖國統一必須「爭」，「不爭」則是對手足至親的包容與深情。

2024海峽兩岸年度漢字評選活動自11月4日啓動以來，邀請兩岸各界知名人士推薦代表漢字，從中選出36個候選年度漢字，於11月18日至12月4日進行網路票選。

經過兩輪票選，總投票數逾1620萬人次，最終由中國國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱推薦的「爭」字以1009124票當選。

主辦方表示，「爭」字濃縮了兩岸民眾對2024年時局最直觀的感受，更蘊藏著對未來兩岸關係走向最深刻的啓示：如何在「競爭」中求發展，在「不爭」中尋共識，在把握「爭」與「不爭」的平衡中謀求兩岸中國人美好的明天。

針對今年兩岸漢字評選結果，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今也指出，「爭」與「不爭」，蘊含著中國人的傳統智慧和價值追求。

朱鳳蓮稱，「天行健，君子以自強不息」。「爭」是我們在原則立場問題上的態度與方向，為維護國家主權和領土完整我們要爭，為反對分裂和外來干涉我們得爭，為實現祖國統一和民族復興我們必須爭。；「地勢坤，君子以厚德載物」。「不爭」是我們對手足至親的包容與深情。

朱鳳蓮強調，「兩岸同胞是一家人，家裡面的事商量著辦，都能得到妥善的解決。」大陸方面充分考慮台灣現實情況，充分聽取台灣各界意見和建議，充分照顧台灣同胞利益和感情。完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞福祉，攜手共創民族復興偉業。

據了解，從2008年開始，海峽兩岸年度漢字評選活動已先後評出震、生、漲、微、平、進、轉、和、變、創、望、困、悶、難、思、融等16字。

