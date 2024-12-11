有台灣身分證的中國人可否參選？　何賴傑曝問題點：應立法院處理

▲司法院大法官被提名人何賴傑。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院11日全院委員會審查司法院大法官被提名人何賴傑人事案。民進黨立委王義川問到，擁有中國黨政軍背景的中國人，在取得我國身分證後選公職、任公職是否可以？何賴傑回答，從憲法來看，只要是國民就有參政權，但遇到這樣狀況的問題點，應立法院要去處理，拿到我國國民身分前應有什麼條件要考慮，這可能不是憲法上可以代替立法院的。

何賴傑表示，憲法是規範國家跟國民的關係，至於如何定義國民，就是取得身分證，歸化成我國國籍就是國民，可以擔任公職、參與選舉，但問題在於說怎麼設條件，在取得身分之前有什麼樣要考慮的，這可能不是憲法上可以代替立法院去處理的。

何賴傑指出，如果立法院有些立法規定，他擔任大法官，才比較能說服自己做出判決，但大法官在解釋憲法上，如果相關法律沒有動，就較難切入。

王義川追問，像日前前南投縣議員、中國新住民史雪燕沒放棄中國國籍證明，遭內政部依違反《國籍法》解職，如果她提釋憲，應要怎麼判？

何賴傑說，目前他的身分不適合公開講，且大法官不是一個人，要大家討論。 何賴傑強調，面對這樣的案子他有自己的想法，但確實這可能是台灣才會碰到的狀況，各國都沒有這樣的挑戰。

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