敘利亞反抗軍任命過渡總理！　巴席爾領導臨時政府至明年3月

▲ 巴席爾擔任敘利亞過渡總理，領導臨時政府至3月1日。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

敘利亞反抗軍「沙姆解放組織」8日攻下首都大馬士革，推翻獨裁總統阿塞德政府，12日宣布任命巴席爾（Mohammed al-Bashir）為過渡總理，執掌臨時政府至3月1日。他在敘利亞大部分地區鮮為人知，此前曾在反抗軍控制的西北部地區領導政府。

沙姆解放組織（HTS）自2019年來持續掌控敘利亞西北部伊德利布省（Idlib）大片領土，並在當地成立「救世政府」（Salvation Government），由巴席爾擔任領導人。

根據《路透》，巴席爾12日透過國家電視台發表談話，宣布將擔任敘利亞過渡總理，率領臨時政府至3月1日，當天已舉行首次內閣會議，與會人員包括一支伊德利布救世政府團隊，以及被推翻的前政府成員，會議重點是將文件與機構移交過渡政府。

沙姆解放組織是敘利亞內戰中推翻阿塞德政權的主要力量，前身為蓋達組織分支，近年已逐漸淡化聖戰背景，11月27日發動閃電攻勢，一路攻進大馬士革，8日宣布阿塞德政權垮台。

目前大馬士革銀行、店家等重新開張，交通恢復正常，清潔人員開始清掃街道，周圍武裝人員也減少。2名反政府武裝組織消息人士透露，指揮部已下令武裝人員撤出城市，並指示隸屬HTS的警察及國內安全部隊在市區部署。

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