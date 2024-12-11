　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

民眾直擊北京「三個太陽」　陸多地近期頻繁出現「幻日」奇景

記者魏有德／綜合報導

北京民眾昨（10）日下午發現天空中閃耀著「三個太陽」，位居正中的較為明顯，以中間的太陽為圓心，在左右180度分別還有另一顆，形成一個美麗的光暈，令觀賞者嘖嘖稱奇。根據大陸氣相專家解釋，出現的圓環是暈，兩邊的亮點叫假日，也叫幻日，「是高空冰晶對太陽光折射所形成的現象。」

▲北京上空出現「三個太陽」的幻日景觀。（圖／翻攝北京日報）

▲北京上空出現「三個太陽」的幻日景觀。（圖／翻攝北京日報，下同）

《央視》報導，12月10日午後，北京上空出現幻日景觀，太陽左右兩邊各有一個「小太陽」。幻日的出現必須有特殊氣候條件，在薄雲層裡面垂直地懸浮著許多細小的正六角形冰柱，當它們整整齊齊地垂直排列在空中，光線被這些冰柱規律地折射時，才會形成三個太陽的幻日現象。

無獨有偶，「幻日」奇景近期頻繁出現在大陸北方城市。黑龍江省遜克縣3日上空便出現雙側幻日景觀。民眾只要一抬頭仰望天空便可發現，彷彿天空中出現三個太陽。

▲內蒙古根河市出現的幻日景觀。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲內蒙古根河市出現的幻日景觀。（圖／翻攝澎湃新聞）

內蒙古根河市於11月29日出現的幻日景觀持續時間更久，長達約五小時，「三個太陽」的排列形成中間略高、兩側略低的格局，主因為根河市當時持續保持極低的氣溫，高空中出現捲層雲，雲裡的小冰晶整齊排列，經陽光照射後產生規律折射，進而在太陽兩邊形成較大的光斑，肉眼看去就如同出現多個太陽。

▲黑龍江遜克縣出現的「三個太陽」。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲黑龍江遜克縣出現的「三個太陽」。（圖／翻攝澎湃新聞）

當早晨或傍晚的太陽光透過排列整齊的六角形冰柱時，它們會像三稜鏡一般，使太陽光沿水平方向朝左右折射約22度。自冰柱折射出來的光線分為三路，中間的光線是太陽直射，也就是「真實的太陽」，左右兩條光線則為太陽光經過六角冰柱折射而形成，也就是「假太陽」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／大翻轉！勞動部認謝宜容霸凌　員工被逼辦公室跑步落淚
LAWSON要來台灣了？　爆已註冊商標
4樂天女孩爆「明年要轉隊」還有很多不跳了！
勇士王牌轉戰洋基！　簽下史詩級合約
前隨扈曝光「谷辣斯新男友」：我是阿美族的備胎
快訊／燒死8至親逆轉逃死！　陳彥翔改判無期

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

雙城論壇傳喊卡　國台辦：希望論壇順利圓滿

馬英九將訪陸　率學生團參加青年冰雪節

民眾直擊北京「三個太陽」　陸多地近期頻繁出現「幻日」奇景

朱曦廈門逝世今火化　家屬明攜靈返台

中國「女籃第一美」將轉行？　社群1句話掀熱議

兒離家16年！只因媽說「賺不到錢別回家」...爸哽咽：很難受

媽嗆「賺不到錢別回來」兒真的離家　父母苦等16年後悔了

兩岸企業家峰會閉幕　200台商專程赴會

連兩天被問對台軍演　陸外交部：台灣沒什麼國防部！

韓國流行週末飛中國「吃火鍋」　上班族爽喊：免簽太方便了

迷路動物夜裡無助徘徊　暖心警衛開門庇護幫找家

炒飯王冠軍「終止學生愛心餐」　老闆嘆：不是家長吃爽的地方

正妹粉絲和周杰倫合唱《珊瑚海》　 一開口網驚喜：好好聽！

連兩天被問對台軍演　陸外交部：台灣沒什麼國防部

中共盤踞第一島鏈封控、拒止外軍　我軍證實：數量非常驚人

林志穎15歲兒Kimi正面帥照瘋傳！　Jenson找不到Key周杰倫暖救援

小鐘大巨蛋變魔術爛到全場爆笑　周杰倫虧「不想來可以交換門票XD」

羅志祥被拱攻大巨蛋　他笑:沒辦法啦XD

言承旭曝「聽Ella歌長大」 她氣喊：我兒子要叫你阿伯XD

搶不到票！13人KTV取暖開唱 齊COS周董...網：方文山直戳笑點

雙城論壇傳喊卡　國台辦：希望論壇順利圓滿

馬英九將訪陸　率學生團參加青年冰雪節

民眾直擊北京「三個太陽」　陸多地近期頻繁出現「幻日」奇景

朱曦廈門逝世今火化　家屬明攜靈返台

中國「女籃第一美」將轉行？　社群1句話掀熱議

兒離家16年！只因媽說「賺不到錢別回家」...爸哽咽：很難受

媽嗆「賺不到錢別回來」兒真的離家　父母苦等16年後悔了

兩岸企業家峰會閉幕　200台商專程赴會

連兩天被問對台軍演　陸外交部：台灣沒什麼國防部！

韓國流行週末飛中國「吃火鍋」　上班族爽喊：免簽太方便了

LAWSON爆進軍台灣！大票人敲碗「1夯品」嗨翻：超級期待

黃偉哲赴日本友誼市推廣台南　土浦水鄉櫻燈節飄台南味

上緯新材與金風科技、中材科技簽署共同合作協議

桃園衛生局檢驗220件冬令食材食品　1件不合格責令業者下架

同事「4行為怪怪的」超敢頂嘴　大票人爆共鳴：要離職了

高雄機車追撞！2騎士噴飛「同時腦震盪住院」　畫面曝光

史上首次！南韓警辦自己人　警察廳高層「戒嚴夜限制國會出入」被捕

里長抗議阿妹〈三天三夜〉被打臉！大巨蛋旁住戶發聲了　還原當晚狀況

Sandy產後3月「真實體態不藏了」！解放細肩帶穿超貼：還沒恢復但喜歡

高雄「駁二動漫祭」登場！上千社團、Coser參與　搭哈瑪星號優惠

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

大陸熱門新聞

母「賺不到錢別回來」兒離家16年　父母後悔了

中國「女籃第一美」將轉行？　社群1句話掀熱議

兒離家16年！只因媽說「這句話」...爸哽咽：很難受

連兩天被問軍演　陸外交部：台灣沒國防部

「小楊哥」所持230萬元股權被凍結

朱曦廈門逝世今火化　家屬明攜靈返台

蔡國強無人機煙火秀炸機！500多架墜地 遺憾稱：沒有辦法重來

陸女籃190cm天花板正妹「出道即巔峰」 擁23萬粉...21歲曬生日美照

韓國流行週末飛中國「吃火鍋」

民眾直擊北京「三個太陽」 陸多地近期頻繁出現「幻日」奇景

陸大幅開放准入　李紀珠：台灣金融業者機會

陸女碩士失蹤13年被尋獲已有兩孩 收留者發聲：辦過酒席沒有拘禁

兩岸企業家峰會閉幕　200台商專程赴會

周潤發賣香港山頂豪宅 14年獨棟別墅降價11.4％求售1.95億港元

更多熱門

相關新聞

明十三陵「再開兩陵」讓民眾參觀 最小帝陵「崇禎思陵」開放預約

明十三陵「再開兩陵」讓民眾參觀 最小帝陵「崇禎思陵」開放預約

北京明十三陵是明朝13位皇帝的陵墓，是世界上保存完整、埋葬皇帝數量最多的墓葬群，在2003年7月被聯合國教科文組織列入世界文化遺產。經過文化保存和整理修繕，十三陵中的永陵和思陵正式對民眾開放，前期將以預約方式，在特定日子裡前往參觀，之後會逐步走向常態化開放的模式，讓外界一窺十三陵的皇家墓葬。

瓊瑤個展MV歌詞呼應訣別文「翩然離去」

瓊瑤個展MV歌詞呼應訣別文「翩然離去」

不如預報！北京突「飄雪」2小時

不如預報！北京突「飄雪」2小時

習近平會見馬來西亞首相　稱共同反對保護主義

習近平會見馬來西亞首相　稱共同反對保護主義

強風送早餐？人行道突現超巨型可頌躺路中

強風送早餐？人行道突現超巨型可頌躺路中

關鍵字：

天空幻日冰晶北方北京奇景

讀者迴響

熱門新聞

《木曜4》陳百祥熱戀YTR一隻阿圓！差7歲同居認愛

重機人妻出軌車友！超色訊息被抓包

連2波冷空氣南下！周末逼近強烈冷氣團　體感溫度剩6度

快訊／謝宜容涉貪聲押禁見　兩鬢斑白

《濟公》林照雄離世！　享年85歲

大屠殺！比特幣暴跌「59萬人爆倉」清算逾552億元

486先生咬定鍾明軒拿中共錢　王婉諭：別變成我們想對抗的怪物

「10級強風要來了」今晚轉雨下最大地區曝　2天恐跌破10℃

4樂天女孩「明年要轉隊」還有很多不跳了

幕後／共軍大量盤踞第一島鏈部署圖看這裡　已佈陣70天！破90船艦

日本超商LAWSON要來台了？網嗨翻敲碗炸雞

退休存7000萬環遊世界！老翁6年把錢花光後悔了

陳奕熱戀網紅妹！　足跡「神重疊」露餡

2段飆罵錄音檔曝光　彭愛佳飆罵下屬極盡人格羞辱

林家正回台打中職？　經紀公司回應了

更多

最夯影音

更多

迷路動物夜裡無助徘徊　暖心警衛開門庇護幫找家

炒飯王冠軍「終止學生愛心餐」　老闆嘆：不是家長吃爽的地方

正妹粉絲和周杰倫合唱《珊瑚海》　 一開口網驚喜：好好聽！

連兩天被問對台軍演　陸外交部：台灣沒什麼國防部

中共盤踞第一島鏈封控、拒止外軍　我軍證實：數量非常驚人

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面