民眾直擊北京「三個太陽」　陸多地近期頻繁出現「幻日」奇景

記者魏有德／綜合報導

北京民眾昨（10）日下午發現天空中閃耀著「三個太陽」，位居正中的較為明顯，以中間的太陽為圓心，在左右180度分別還有另一顆，形成一個美麗的光暈，令觀賞者嘖嘖稱奇。根據大陸氣相專家解釋，出現的圓環是暈，兩邊的亮點叫假日，也叫幻日，「是高空冰晶對太陽光折射所形成的現象。」

▲北京上空出現「三個太陽」的幻日景觀。（圖／翻攝北京日報，下同）

《央視》報導，12月10日午後，北京上空出現幻日景觀，太陽左右兩邊各有一個「小太陽」。幻日的出現必須有特殊氣候條件，在薄雲層裡面垂直地懸浮著許多細小的正六角形冰柱，當它們整整齊齊地垂直排列在空中，光線被這些冰柱規律地折射時，才會形成三個太陽的幻日現象。

無獨有偶，「幻日」奇景近期頻繁出現在大陸北方城市。黑龍江省遜克縣3日上空便出現雙側幻日景觀。民眾只要一抬頭仰望天空便可發現，彷彿天空中出現三個太陽。

▲內蒙古根河市出現的幻日景觀。（圖／翻攝澎湃新聞）

內蒙古根河市於11月29日出現的幻日景觀持續時間更久，長達約五小時，「三個太陽」的排列形成中間略高、兩側略低的格局，主因為根河市當時持續保持極低的氣溫，高空中出現捲層雲，雲裡的小冰晶整齊排列，經陽光照射後產生規律折射，進而在太陽兩邊形成較大的光斑，肉眼看去就如同出現多個太陽。

▲黑龍江遜克縣出現的「三個太陽」。（圖／翻攝澎湃新聞）

當早晨或傍晚的太陽光透過排列整齊的六角形冰柱時，它們會像三稜鏡一般，使太陽光沿水平方向朝左右折射約22度。自冰柱折射出來的光線分為三路，中間的光線是太陽直射，也就是「真實的太陽」，左右兩條光線則為太陽光經過六角冰柱折射而形成，也就是「假太陽」。