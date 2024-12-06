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明十三陵「再開兩陵」讓民眾參觀　最小帝陵「崇禎思陵」開放預約

▲明思陵。（圖／翻攝北青報）

▲明思陵是十三陵中規模最小的帝陵，葬有明朝最後一位皇帝崇禎帝。（圖／翻攝北青報）

記者魏有德／綜合報導

北京明十三陵是明朝13位皇帝的陵墓，是世界上保存完整、埋葬皇帝數量最多的墓葬群，在2003年7月被聯合國教科文組織列入世界文化遺產。經過文化保存和整理修繕，十三陵中的永陵和思陵正式對民眾開放，前期將以預約方式，在特定日子裡前往參觀，之後會逐步走向常態化開放的模式，讓外界一窺十三陵的皇家墓葬。

▲▼北京昌平區明十三陵 。（圖／CFP）

▲明十三陵。（圖／CFP）

《北青報》報導，繼長陵、定陵、昭陵、康陵之後，明十三陵又有兩座陵寢向公眾打開大門。即日起，明十三陵永陵、思陵首次向公眾打開參觀渠道，市民遊客可通過線上渠道付費預約講解進園參觀，目前可預約今年12月份部分日期時段。

▲明永陵。（圖／翻攝北青報）

▲明永陵是嘉靖帝與皇后的合葬陵。（圖／翻攝北青報）

這次開放的明永陵是明朝第十一位皇帝明世宗嘉靖帝朱厚熜和孝潔肅皇后陳氏、孝烈皇后方氏、孝恪皇后杜氏的合葬陵。在明十三陵中，永陵的規模僅次於永樂皇帝朱棣的長陵，佔地25萬平方公尺，為明世宗生前所建。

至於明思陵則位於天壽山陵區西南角，佔地僅6500平方公尺，約是長陵的二百分之一，是明朝最後一位皇帝明思宗崇禎帝朱由檢和孝節烈皇后周氏、恭淑皇貴妃田氏的合葬陵寢，同時，明思陵也是十三陵中規模最小的帝陵。

▲明永陵。（圖／翻攝北青報）

▲明永陵在十三陵中，規模僅次於最宏偉的長陵。（圖／翻攝北青報）

值得注意的是，崇禎帝自縊景山後，「闖王」李自成的手下發現其遺體，遂將其遺體和周皇后一同葬入貴妃田氏的墓中，安葬過程僅花費白銀230餘兩，晚景十分淒涼，也反映出明朝末年時，社會的紛亂。

思陵的名稱是清朝所定，當時，多爾袞下令為崇禎帝「造陵墓如制」，在妃子墓上興建了地上園寢建築。思陵前方還有一座陪葬墓，正是明朝最後一位太監，崇禎帝貼身太監王承恩的墓葬。

明十三陵最為知名的便是長陵及神道，長陵是明成祖朱棣和皇后徐氏的陵墓，為十三陵中的第一陵，總神道上有12對石獸和6對石人，石獸按順序為獅子、獬豸、駱駝、象、麒麟、馬，石人則是武將、文臣和功臣，皆為整塊巨石雕刻而成。

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