瓊瑤北京個展透露離別訊號？　MV歌詞巧妙呼應訣別文「翩然離去」

▲ 瓊瑤生前剛在北京舉辦個展，親自為MV作詞。（圖／翻攝 中國文學現代館）

記者任以芳／綜合報導

「滄海桑田心如故——瓊瑤文學回顧展」於今年9月26日到11月3日在北京中國現代文學館展出，當時展出瓊瑤60多件珍貴的手稿以及不同語言的譯本，其中絕大部分是首次展出。展覽還有一段MV《我是一片天》，由瓊瑤親自作詞，內容最後一段，「往事已如煙，從今皆隨緣，快樂與翩然，就在這片天。」彷彿呼應自己在臉書最後的訣別文。

瓊瑤女士個人文學回顧展在全球華人地區的首展，本次展覽展出瓊瑤六十餘件珍貴文物、包括手稿原件、電影及電視劇本，以及多種語言的譯本，其中絕大部分是首次展出。

此次展覽得到了瓊瑤本人的大力支持。86歲的瓊瑤專門寫作了展覽序言，對於在北京中國現代文學館辦創作回顧展，作家出版社把她完整的67本小說重新再版，加上最新的一套長篇小說《梅花英雄夢》在大陸正式出版，「除了感謝，還是感謝，感謝！」

▲ 蘇有朋當時出席瓊瑤個展，代為宣讀手信內容。（圖／翻攝 中國文學現代館）

另外，瓊瑤的代表何琇瓊，以及曾在「瓊瑤劇」中扮演《還珠格格》五阿哥演員蘇有朋等人出席開幕式。蘇有朋在現場代為宣讀瓊瑤手信，「『寫作』是我一生都不會後悔的決定，從小我就愛閱讀，愛寫作，不知不覺已經寫70多本書。」

對於展覽的題名滄海桑田心如故，瓊瑤解釋就是自己現在的心境，「在漫長的歲月裡，我一直在寫作，在編劇，在拍戲，我寫的每本小說，編的每個故事，都有我想獻給你們的心意。」

瓊瑤還說，「從小接觸古典詩詞，它們是帶領我走進文學世界的啟蒙，如今我的讀者和觀眾遍佈全球華人地區，有不同語言翻譯本，這對作者來說何等驕傲，榮幸的事。」

瓊瑤特地感謝外界支持，「往事如煙，從今皆隨緣，祝福在場所有嘉賓，還有我的讀者、我的觀眾們都能擁有幸福的生活，讓我們紅塵作伴，活得瀟瀟灑灑。」

個展拍攝還有瓊瑤影像寄語，成為她生前參與公開活動的最後身影。影片一開始，片頭出現兩句話「我為愛而生，我為愛而寫」，充分詮釋瓊瑤創作生涯的心境。

▲ 瓊瑤為個展錄製影片（圖／翻攝 中國文學現代館）

影片裡，瓊瑤站在一盆粉色的蝴蝶蘭前面。她說，「書一直是我的靈魂伴侶，我的精神食糧。文學永遠是心靈里的燈塔，是我們文化的燈塔......每一個族群都有自己的文化背景，就像我們中華民族，這個文化是非常的源遠流長，我們不能忘掉它，要追隨它，讓它推動這個社會更加進步，更加繁榮。」

▲ 瓊瑤珍貴手稿內容。（圖／翻攝 中國文學現代館）

第一部分影像也在瓊瑤手稿中結束，「我為愛而生，我為愛而寫，文字裡度過多少春夏秋冬，文字裡留下多少青春浪漫，人世間雖然沒有天長地久，故事裡火花燃燒愛心依舊。」

個展還有播放《我是一片天》MV，由瓊瑤親自做詞，搭配她生活照。歌詞內容，「我有一片天，經常看不見，埋頭書桌前，文字代替天，如今忽發現，我有一片天，時時變顏色，氣象萬萬千，有時雲纏綿，有時霞驚艷，有時烏雲起，有時落日圓....我有一片天，為我當演員，即使我不看，它卻演不完，有時雲纏綿，有時霞驚艷，有時烏雲起，有時落日圓...往事已如煙，從今皆隨緣，快樂與翩然，就在這片天。」該歌詞完成時間在今年2024年，地點雙映樓也是她輕生被發現的地點。

回顧瓊瑤親自作詞的MV內容，最後一段「快樂與翩然，就在這片天」似乎呼應，最後她在臉書的訣別文，向各界好友告別「不要哭，不要傷心，不要為我難過。我已經『翩然』的去了！」

▼ 瓊瑤生前為個展MV作詞珍貴手稿以及MV生活影像 。（圖／翻攝 中國文學現代館）