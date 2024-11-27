北京城區突「飄雪」2小時　氣象專家分析：大力出奇蹟

記者廖翊慈／綜合報導

北京城區26日晚間突然飄雪，讓當地居民們又驚又喜，紛紛在社群平台上，曬出雪景照片。北京氣象台先前預報指出，北京昨天早晨到白天多雲間陰，山區有零星小雪，未預測到平地會降雪。

據《北京日報》報導，北京氣象台首席預報員翟亮指出，在寒潮天氣下，整個北京都處於冷渦雲系，昨天入夜後，有補充冷空氣下來，由於高空的溫度較低，水汽達到飽和狀態，造成了凝結，在飄落的過程中，沒有完全蒸發掉，所以形成了這突如其來的飄雪，「低層空氣其實非常乾燥，考慮到在飄落過程中，會被蒸發掉，我們本來預計，平原地區是不會形成降雪的，降雪大約2個小時就結束。」

▲ 北京城區26日下雪。（圖／翻攝自微博／北京日報，上同）

氣象分析師信欣分析，冬季冷渦的雪，與夏季冷渦雷雨一樣，都是比較分散的，「昨天北京低空濕度條件不利，但動力條件真好，最後是大力出奇蹟，就像擰毛巾，最後擰出來了。」

相關消息指出，北京26日午後至前半夜，北京市部分地區出現零星小雪，西部降雪相對明顯。

報導指出，雖然大家視覺上，看到飄落的雪花不小，但由於持續時間很短，加上量非常小，所以基本上地面不會形成積雪，至於今天這突然造訪的降雪，會不會是今冬初雪，那還要看最終下完之後的實況來判斷。

北京初雪的標準是，在全市20個人工站中，多於10個站點觀測到有降雪現象，或城區5個站點（朝陽、海淀、豐台、石景山、觀像台）均觀測到有降雪現象，或城區5個站點中，3個或以上站點觀測到有降雪現象，且至少1個站點的降雪量≥0.1毫米。