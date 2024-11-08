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習近平會見馬來西亞首相　稱共同反對保護主義

▲▼習近平與馬來西亞首相安華會面。（圖／路透）

▲習近平在北京會見來訪的馬來西亞首相安華。（圖／路透）

文／中央社

川普確定贏得美國總統大選後，中國國家主席習近平今天在北京會見來訪的馬來西亞首相安華。習近平說，當今世界變亂交織，進入新的動盪變革期；中馬雙方要在國際和地區問題上加強溝通配合，堅定相互支持，共同反對保護主義。

據央視新聞聯播，習近平7日下午在北京人民大會堂會見來訪的安華（Anwar Ibrahim）。

習近平說，當前，中馬兩國都處在各自國家發展振興的關鍵時期，雙方應以慶祝中馬建交50週年暨「中馬友好年」為契機，攜手推動中馬命運共同體建設走深走實，助力實現各自發展目標，為地區繁榮穩定作出新的更大貢獻。

他強調，雙方要發展高水準戰略夥伴關係，繼續保持高層密切交往，加強治國理政經驗交流，增進政治互信，堅定支持彼此核心利益和重大關切。中方支持馬方堅持戰略自主，選擇符合自身國情的發展道路。

習近平提到，當今世界變亂交織，進入新的動盪變革期。作為亞洲發展中國家和新興經濟體重要代表，中馬雙方要在國際和地區問題上加強溝通配合，堅定相互支持，共同反對保護主義，促進貿易和投資自由化便利化，宣導平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，推動全球治理體系變革完善，維護國際公平正義和發展中國家共同利益。

他說，中方支持馬來西亞明年擔任東南亞國協輪值主席國工作，支持東協中心地位和戰略自主，維護好地區發展合作主流。

據報導，安華表示，馬來西亞政府致力於進一步深化與中國的全面戰略夥伴關係，加強資訊技術、數位經濟、能源等合作。馬方欽佩中方在減貧領域取得的令人讚歎的成就，期待學習借鑒中方治國理政經驗。馬中在許多重大國際地區問題上理念相同、立場相近，馬方堅持戰略自主，願與中方密切多邊協作，維護地區和平穩定和發展繁榮。

 
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