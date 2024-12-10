日本超商LAWSON要來台了？王浩宇曝已註冊商標　網嗨翻敲碗炸雞

▲日本超商Lawson。（圖／CFP）



記者鄒鎮宇／綜合報導

日本知名連鎖便利商店羅森（LAWSON）是許多人赴日旅遊必買的超商，其中的炸雞及購票系統等，深受台灣人喜愛。對此，民進黨前桃園市議員王浩宇爆料，LAWSON日前在台註冊商標，有望進軍台灣的超商界。

王浩宇10日在Threads發文表示，「噓，猜猜誰想來台灣。8月30日送件，經營項目包含便利商店經營與管理業」，並在文末附上LAWSON註冊兩個商標的截圖，分別都是日商羅森股份有限公司於8月30日進行申請的紀錄。

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網友看完紛紛留言，「也會有炸雞君嗎」、「希望他們也有引進零錢機，全部丟進去幫忙篩，當零錢很多的時候覺得好方便」、「記得把炸雞帶來」、「一定要有炸雞啊」、「如果賣和日本一樣的東西，恐怕會席捲全台！希望Lawson賣票的系統也引入，這樣就可以同步購買日本的各種票卷」、「那也要賣跟日本Lawson有8成像的東西啊，泰國的Lawson都賣泰國的零食、用品，根本就跟7-11一樣」。

王浩宇表示，「Lawson要進台灣，第一個方式是區域性先開十幾間具備經濟規模的門市，另一個方式就是收購，萊爾富或是OK，其中以萊爾富店面大小跟點位更為符合」。