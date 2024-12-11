LAWSON來台「能打敗7-11、全家？」網搖頭曝2關鍵：根本贏不了

▲羅森（LAWSON）近日傳出有意來台發展。（圖／CFP）



記者施怡妏／綜合報導

日本知名連鎖便利商店羅森（LAWSON）是許多人赴日旅遊必買的超商，其中的炸雞及購票系統等，深受台灣人喜愛，近日傳出有意來台，網友已一片嗨翻。不過有網友指出，公司的女同事得知後超開心，好奇LAWSON可以打敗7-11跟全家嗎？對此，網友認為很難，「沒有日本LAWSON獨有商品的話，就沒優勢」。

有網友在PTT發文，「LAWSON來台灣會打敗小七全家嗎？」今天辦公室最熱的話題就是LAWSON可能要來台灣，女同事們都超級興奮，已經迫不及待要去逛。他預測屆時一定會大排長龍，也好奇LAWSON是否有可能打敗台灣的7-11和全家，成為新的超商龍頭。

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對此，多數網友指出，台灣超商的服務和商品多樣性遠超過日本，「進來也是80％台灣在地商品，10％獨家商品」、「就是個有日本濾鏡的便利商店而已」、「台灣超商密度已經這麼高了」、「沒有優勢，LAWSON在日本也是三巨頭最弱的」、「不可能，現在哪有那麼多點給它們設超商」、「小7太強了，日本都要來看為何這麼成功」、「唐吉當初來也很轟動。後來也就那樣」、「台灣便利商店太萬能，LAWSON真沒什麼特別的優勢」。

▲台灣超商提供多元化的服務。（圖／資料照）



也有網友指出，自己多次造訪日本的LAWSON和其他便利商店，發現除了內部裝潢和商品陳列有些不同外，實在不太清楚LAWSON與全家和7-11有什麼顯著的差別，甚至覺得台灣的便利商店比日本更多元化，此外，便利商店如果不大量展店，很難在冷凍食品和鮮食品方面找到穩定的工廠接單。例如飯糰、涼麵類的冷凍食品，或是炸雞等等，「有什麼優勢與7-11和全家，在這個飽合的市場競爭？」

桃園市前議員王浩宇推測，LAWSON若進軍台灣，可能會併購現有的便利商店業者。台灣4大超商業者紛紛對此表示「不清楚」、「不作假設性回應」、「這不是網友猜測嗎？」其中被認為可能性最高的萊爾富表示「不方便回應」，並強調「萊爾富與LAWSON沒有任何接觸，我們努力把自己的做好。」另一間被點名的OKmart 則說「無此計畫」。