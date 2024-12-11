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LAWSON來台消息空歡喜？網揭「只是例行註冊」　萊爾富再發聲明

▲▼網路傳言日本LAWSON便利商店有望來台發展，讓網友高度期待掀起熱議。（圖／郭先生提供）

▲網傳日本便利商店LAWSON有意進軍來台，可能是空歡喜一場。（圖／郭先生提供）

記者林育綾／綜合報導

網傳日本知名連鎖便利商店羅森（LAWSON）有意來台發展，消息一出讓網友驚喜又激動，不過也有人發現，LAWSON早在10年前就於台灣註冊商標，「應該只是例行註冊和展延」。而被點名最可能被併購的台灣超商業者，也在近傍晚再度回應，萊爾富強調「跟LAWSON 沒有任何接觸」，OKmart也說「無此計畫」，網友的期待恐怕是空歡喜一場。

▲▼王浩宇在Thread 發出日本LAWSON來台註冊消息，引發網友熱烈討論。（圖／翻攝自Thread @pkeynet）

▲王浩宇在Thread 發出日本LAWSON來台註冊消息，引發網友熱烈討論。（圖／翻攝自Thread @pkeynet）

桃園市前議員王浩宇10日在Threads 貼出PO文，「噓，猜猜誰想來台灣。8月30日送件，經營項目包含便利商店經營與管理業」，並附上日本便利商店LAWSON 在台註冊的截圖畫面，引發網友高度期待並熱烈回應。他更進一步推測，LAWSON若進軍來台，不是先開幾間具規模的門市，就是併購現有超商業者，還點名「萊爾富或OKmart」。

不過很快有人發現，其實LAWSON早在10 年前就於台灣註冊商標，因此這次恐怕只是例行的展延或註冊，不少冷靜的網友留言「不懂有什麼好討論的」、「應該只是怕商標被冒用，例行註冊而已！」、「只是避免商標蟑螂」。

原先網路上討論LAWSON併購可能性最高的萊爾富，也於近傍晚時再度回應，「萊爾富跟LAWSON沒有任何的接觸，我們努力的把自己做好。」OKmart也再次強調「無此計畫」。

▲萊爾富再度強調，跟LAWSON沒有任何接觸。（資料圖／業者提供）

目前萊爾富在台有超過1600家分店，近年引進數十種以上的異業合作型態，經營複合店型與服務，包括電動車充電樁、自助租車、自助換油機、電動機車充換電站、共享行動電源、自助加水站、自助洗衣店服務、幾米主題門市、超市型複合店等多元業態，滿足不同顧客需求。

有關網路討論LAWSON可能來台的消息，今也有人在PTT發文「LAWSON來台灣會打敗小七全家嗎？」而多數網友指出，台灣超商的服務、商品多樣性已超過日本，「進來也是80％台灣在地商品，10％獨家商品」、「就是個有日本濾鏡的便利商店而已」、「台灣超商密度已經這麼高了」、「沒有優勢，LAWSON在日本也是三巨頭最弱的」、「小7太強了，日本都要來看為何這麼成功」、「唐吉當初來也很轟動。後來也就那樣」、「台灣便利商店太萬能，LAWSON真沒什麼特別的優勢」。

還有人透露，很久以前遇過LAWSON的高層，「他很明確地說台灣的便利商店營運實力非常強，這個巿場他們沒有把握打得下來，所以當時優先進軍其他國家。」

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