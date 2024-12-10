柯文哲「遺忘的硬碟」成破口！她嘆恐摧毀民眾黨：黃國昌只是棋子

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者閔文昱／綜合報導

民眾黨主席柯文哲深陷京華城弊案，鏡週刊今（10日）爆料，檢方於柯文哲的「行動硬碟」發現8張尚未曝光的鉅額支票，不法金額累積已超過上億。對此，政治評論員吳靜怡指出，柯文哲只不過把黃國昌當整併時代力量的棋子，還想利用黨中央職權進行政治操作，可能會導致民眾黨因「政治獻金案」而提前崩解。

吳靜怡指出，柯文哲當時在無保釋回後第一時間說，「他們在搜索以後查扣手機跟硬碟，再拿裡面的資料去編故事，這兩天當中可以說是極盡壓迫跟凌虐。」言論中所提到的「硬碟」，就是柯文哲備存了從台大醫院到台北市政府的所有重要資料，從他個人事物到整個政、黨事務，橫跨20年以上資料，並且依照他的習慣，都會有資料夾分類。

根據《鏡週刊》報導，檢調在搜索過程中查扣了柯文哲的手機和硬碟，並發現硬碟中存有8張支票的影像檔，這些支票是以照相或掃描方式保存，檢調已掌握將支票轉換為現金的過程，並指出柯文哲累積的財產來源不明，金額高達上億。對此，吳靜怡質疑，柯文哲的妻子陳佩琪解釋檢調搜索當天，柯文哲因為「大便」花1小時不開門，但媒體揭露柯文哲是忙著刪除隨身碟資料和手機訊息，卻忘記處理行動硬碟，如今成為重大事證破口。

另外，周刊還指出，柯文哲若繼續被羈押，可能會超過黨主席請假到2025年2月28日的天數，黃國昌接任黨主席恐生變。吳靜怡則認為，柯文哲只不過把黃國昌當整併時代力量的棋子，看樣子柯還想利用黨中央職權，繼續玩他的后宮遊戲。吳直言，「京華城案」在司法上有得拖，搞不好柯文哲圖利貪污還沒被定罪，但民眾黨就提早被柯文哲「政治獻金案」給摧毀。

吳靜怡還指出，柯文哲偽裝成「蘇乞兒」多年，是不是侵占了他許多身邊女人的錢，另外金主記帳本中兩筆共計700萬的款項，「請問高虹安有收到嗎？若沒有，請問錢都去了哪裡？更恐怖的並不是媒體掌握的記帳本，而是拚總統選戰期間，那海角破億的政治獻金，錢都去哪了？」