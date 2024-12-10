被黃國昌罵「垃圾週刊」　《鏡週刊》：明天未道歉就告

▲民眾黨團總召黃國昌。（圖／記者陳煥丞攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

民眾黨主席柯文哲深陷京華城弊案，鏡週刊今（10日）爆料，檢方於柯文哲的「行動硬碟」發現8張尚未曝光的鉅額支票，不法金額累計已超過上億。民眾黨立院黨團總召黃國昌今被媒體詢問時表示，沒時間回答垃圾週刊的問題。對此，《鏡週刊》發出聲明，要求黃國昌道歉，否則就提告。

民眾黨10日召開防災士中隊成軍記者會。在媒體提問時，有記者詢問鏡週刊10日的報導，此時黃國昌拿走麥克風表示，「不好意思，你們說有問題，所以我很配合你們都留下來，有除了《鏡週刊》以外的問題嗎？有除了《鏡週刊》以外的問題嗎？不好意思喔，我真的沒時間待在這邊，回覆那個莫名其妙的週刊所寫的任何東西」。

黃國昌語氣平淡地說，「我對在場的記者一點不敬都沒有，我等下真的有重要的事情，我本來要離開，你們把我留下來，說有重要的事，如果所謂重要的問題，是回答這種垃圾週刊的問題，對不起，我真的沒有這個時間。好，謝謝大家，謝謝」。

對此，《鏡週刊》10日晚間發布聲明表示，黃國昌今天在答覆記者提問時，以「莫名其妙的週刊」、「垃圾週刊」稱呼《鏡週刊》，公然謾罵已逾越合理評論範圍，請黃國昌於12月11日前向《鏡週刊》致歉。如未獲黃國昌回應，將為維護聲譽及權益，對前述妨害名譽行為提出法律追訴。