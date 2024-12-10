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全國尿檢依托咪酯件數狂飆132倍　南投衛生局提供戒毒諮詢

▲新北市三重員警黃瑋震7月間遭吸食新興毒品「喪屍煙彈」的黃姓男子開賓士逆向撞死。（圖／資料照片，記者戴上容翻攝）

▲新北市三重員警黃瑋震7月間遭吸食新興毒品「喪屍煙彈」的黃姓男子開賓士逆向撞死。（圖／資料照片，記者戴上容翻攝）

記者高堂堯／南投報導

被稱為「喪屍煙彈」的新興毒品「依托咪酯（Etomidate）」，近期衍生多起非法案件及執勤人員傷亡，對社會安全的威脅越見嚴重；南投縣衛生局提醒，今年全國尿檢驗出依托咪酯件數已比去年暴漲132倍，11月間也先後被調升為二級毒品、納入毒駕罪之毒品品項。

南投衛生局指出，依托咪酯原是列管藥品，是一種短效麻醉劑，原本用於醫療插管程序，因其快速麻醉和短暫作用特性，近年來隨著電子煙載具的普及，被不法分子添入電子煙油、加工成電子煙液，作為娛樂性毒品使用，因取得方便且外觀無害，已成為青少年群體中的隱形威脅：吸食後可導致暫時失去意識、運動障礙，出現類似殭屍的失控行為，並於公共場所攻擊路人，甚至毒駕導致車禍奪命，引發社會恐慌。

依據衛福部食藥署濫用藥物檢驗通報系統之非尿液檢體，全國累計檢出「依托咪酯」計2905件，比起去年的22件，數量增加132倍，南投縣自今年8月5月公告「依托咪酯」為毒品後，也共計查獲11件；法務部毒品審議委員會於11月14日將依托咪酯自三級毒品調升為二級毒品，行政院也已公告「依托咪酯」、「美托咪酯」及「異丙帕酯」等3項物質，自113年11月26日納入毒駕罪之毒品品項，11月27日起從三級毒品(行政罰)改列二級毒品(刑事罰)，未來製造、販賣、運輸等刑責都會比三級毒品高，且單純持有與施用也會構成犯罪行為。

縣府衛生局表示，如有戒癮相關問題，歡迎撥打毒品危害防制中心諮詢專線0800-770-885（請請你 幫幫我）或 上網（https://ntshb.tw/hc05pE6Ri）查詢。

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