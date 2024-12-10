記者唐詠絮／彰化報導

1名男子日前吸食電子煙後，走路歪七扭八、臉部露出詭異燦笑，引起警方高度注意一路尾隨，此時有名女子捧80萬元正等著與他面交，員警見時機成熟便上前盤查，該名男子年僅20歲，包包內藏有多顆「喪屍煙彈」、身上還有假投資工作證件等，女子當場得知遇到詐騙，簡直無法置信，感謝警方及時阻詐。

▲員林警從車手身上查獲喪屍煙彈。（圖／警方提供，以下同）

員林警方局指出，該名陌生饒姓男子出現在北斗鎮內，臉部又形同殭屍般露出齜牙咧嘴，民眾見狀紛紛閃避，警方也一路尾隨，見他竟公然吸食「喪屍煙彈」進入超商內，女子捧著80萬現金正等著與他面交，現場查扣80萬元及第二級毒品依托咪酯「喪屍煙彈」等相關證物。

▲女子捧80萬元現金面交。

經查該名中年女子平日靠著打零工賺錢，日前加入非官方認證的投資平台APP，謊稱買賣虛擬貨幣可賺大錢，直到警方出面逮捕車手，她得知差點成為詐騙集團肥羊，在派出所裡崩潰痛哭失聲、淚灑派出所，所幸面交80萬元在警方的協助下原封不動歸還，女子最後在員警安撫下，心情才漸漸平復。

▲警方從車手身上查扣相關證物及「喪屍煙彈」。

員林分局長吳詠傑表示，近年來，虛擬貨幣投資熱潮興起，但也成為詐騙集團的溫床，在此呼籲民眾，謹記「高報酬必有高風險」，不要輕信「穩賺」承諾、查證平台合法性、拒絕陌生人推薦投資及不要輕易匯款。如發現疑似詐騙行為，請立即撥打165反詐騙專線，或向警方報案，共同打擊犯罪。