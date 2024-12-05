連掃17車撞超商！北投驚悚車禍駕駛疑吸喪屍煙彈　超長剎車痕曝

記者黃宥寧、郭玗潔／台北報導

台北市北投區4日晚間發生驚悚車禍，一名39歲陳姓男子駕駛轎車行經永興路、中和街附近時，先是跟另外一輛轎車發生車禍，接著又掃過16輛機車，最後高速撞進全家超商前的騎樓，陳姓駕駛被送往醫院治療。警方對陳男酒測，酒測值為零，不過在他車上搜到一顆「喪屍煙彈」，全案將依違反毒品危害防制條例、公共危險等罪嫌移送士林地檢署偵辦。另外，全家便利商店今日在撞毀的玻璃牆面貼上警告標語，仍照常營業。

▲遭撞的便利商店今天照常營業。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方調查，事件發生在4日晚間8點多，陳男駕駛轎車沿永興路西往東方向行駛，不料在靠近中和街時車輛不明原因失控。曝光的影片可以看見，陳男先是跟另一輛60歲葉男駕駛的轎車發生碰撞，硬將對方頂開後肇逃，又掃過路邊停放的多輛機車，最終才撞進中和街252號超商騎樓，剎車痕跡長達160公尺。

▲剎車痕長達160公尺，清晰可見。（圖／記者黃宥寧攝）

消防人員趕到後，發現事故造成陳男受困在車內，立刻使用器具將陳男從車內救出，陳男脫困後意識清醒，交由救護車送往醫院接受檢查與包紮，事故共造成2輛轎車（包含陳男轎車）、16輛機車受損，詳細肇事原因待進一步調查釐清。

▲撞擊力度之大，陳男轎車的車頭嚴重毀損變形。（圖／記者黃宥寧攝）

據了解，陳男從事不動產租賃業，他表示當時自己正要回家，對其他細節則閃爍其詞。警方則指出，陳男及葉男檢測後酒測值均為0，不過在陳男車內搜到一顆依托咪酯煙彈（毛重3.34公克），全案將依違反毒品危害防制條例、公共危險等罪嫌移送士林地檢署偵辦。

▲陳男車上搜出喪屍煙彈。（圖／記者黃宥寧翻攝）

而遭撞的全家便利商店今日如常營業，昨晚被撞毀的玻璃牆面已貼上「危險，請勿靠近」的警告標語，一名住戶則忙於清理散落一地的機車零件，表示自己的機車因為停在超商外，也成了這場意外的「受害者」。

▲附近住戶停放的機車也遭撞，正幫忙清理現場。（圖／記者黃宥寧翻攝）