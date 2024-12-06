防止「喪屍煙彈」入侵校園　中市府採購990劑快篩試劑把關

▲市議員質詢「喪屍煙彈」的毒品「依托咪酯」成嚴重危害，市府回應，已經下訂990快篩試劑協助校園毒品防治。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

新興毒品氾濫，今（6）日台中市議會總質詢，市議員黃守達、王立任、張玉嬿以及謝志忠等多位市議員指出俗稱「喪屍煙彈」的毒品「依托咪酯」成嚴重危害，已造成多起死亡事故，今年11月27日更被列管為安非他命、大麻同級的二級毒品。台中市府應提出對策，加強防制，並全面杜絕毒品進入校園。對此，教育局長蔣偉民回應，已下訂快篩試劑990劑，會分給6個校外分會協助校園毒品防治。

市議員黃守達說明，依托咪酯本身是中樞神經的鎮定劑，施用後會使人無法思考，甚至無法控制身體宛如喪屍，今年7月新北黃姓員警遭毒駕衝撞、10月新北派出所劉姓所長遭毒駕拖行致死的重大社會矚目案件，皆與駕駛施用「依托咪酯」有關，昨天北投也才剛發生一起相關的車禍事件，可見影響日益遽增。

黃守達強調，據食藥署統計，今年1月到10月「依托咪酯」總檢出數共達2905件，比起112年檢出數22件，增加了132倍之多，非常驚人，顯示這項新興毒品正在爆炸性的成長中，針對台中市破獲依托咪酯的狀況，要求市府進一步說明。

警察局長李文章回應，依托咪酯列為三級毒品後（8/5）至11月30日查獲的犯嫌約是304人。近日警局已經購置1500盒的檢驗劑給同仁進行加強稽查。毒駕目前整合在酒駕勤務，依照毒駕的特徵另有檢驗包、也進行依托咪酯的相關訓練，11月27日後就開始進行全面查緝。

教育局長蔣偉民也提到，台中市教育局已製作相關圖卡進行宣導，並下訂快篩試劑，預計於1月10日送來990劑，會分給6個校外分會。每年亦有春暉專案的執行，會依法定期或不定期對學生有尿篩的檢驗。