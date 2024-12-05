情侶公寓販毒！檢警抄出滿桌毒品　「喪屍煙彈」還有客製口味

▲高雄情侶檔藏公寓販毒！遭特警拂曉攻堅。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄情侶檔40歲蘇姓男子及27歲孫姓女友持有大量毒品，並在鳳山區某公寓設立販毒據點，其中包含俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯煙彈，更提供薄荷、芒果、紅心芭樂等各種客製化口味。高雄市刑警大隊長期蒐證後，日前拂曉攻堅，當場查獲情侶檔及各式毒品，初估市值約50萬，後續移送偵辦。

高雄市刑事警察大隊偵八隊（23分隊）去年偵辦多起毒品案，經分析相關資料循線溯源偵辦，發現40歲蘇男及其孫姓女友（27歲）持有大量毒品，並於鳳山區仁義街某公寓設立販毒據點，夜間陌生人士出入複雜，嚴重影響社區治安。

▲▼高雄情侶檔藏公寓販毒！「喪屍煙彈」口味還能客製化。（圖／記者賴文萱翻攝）

刑大與相關單位共組專案小組，歷經長期蒐證，見時機成熟後，11月11日清晨5時許拂曉突襲攻堅該販毒處所，當場查獲海洛因、安非他命、愷他命、依托咪酯煙彈等各式毒品，初估市值約50萬。

警方還發現，情侶檔還販售客製化口味的「喪屍煙彈」，可依客人需求配上芒果、薄荷、紅心芭樂等口味。全案經調查後，2人遭移送台灣高雄地方檢察署偵辦。

高雄市政府警察局表示，今年配合台灣高等檢察署執行第11波安居緝毒專案，透過建立社區反毒通報網，強力掃蕩新興毒品類案件(毒品咖啡包、喪屍菸彈)。專案期間查獲各類毒品案件共計434人，其中包含大麻栽種場2件、混合式毒品分裝場9件，總計查扣各級毒品粉末6萬餘公克、毒品咖啡包及喪屍菸彈共1萬6,692包(顆)。