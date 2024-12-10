遭黃金鼠啃咬！30天小象龜重傷　飼主留信失聯：求醫生大人救牠

▲飼主留信將重傷小象龜放在動物醫院外，人卻不見了。（圖／翻攝自彰化動物防疫所）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣動物防疫所貼公告，有飼主將一隻出生僅6cm小蘇卡達象龜連同信件偷偷放在動物醫院外，信件內容指出「飼養的黃金鼠將小龜咬成重傷了，希望醫生大人救救牠」，所幸經院方發現立即將牠送往特寵醫院醫療，如今已送回動防所，請飼主盡快領回，一旦違反動保法，將開罰15000元至75000元。

▲彰化動防所公告飼主盡快將小象龜領回。（圖／翻攝自彰化動物防疫所）

該名飼主將小龜放在小小的透明紅色塑膠盒裝，用筆記紙包著，並寫下「真的很抱歉！這隻蘇卡達陸龜不小心被我家那貪吃的黃金鼠咬成重傷了，還望醫生大人您大發慈悲救救牠好嗎？看牠這樣都走不了路了好可憐、好心疼！拜託您了，由衷感謝」，最下面署名只寫陸龜擁有者。

▲飼主留書請動物醫院救救卡達象龜。（圖／翻攝自動物醫院）

經動物防疫所初步了解，該隻小卡達象龜出生大約30天，腳部遭到啃咬，傷痕累累，昨天傍晚大約6點左右，由飼主偷偷的放在醫院外面，感謝動物醫院緊急送往特寵醫院治療後，目前小龜已經在所內安置，並將持續治療，由於飼主沒有留下地址及姓名，請儘快到所內領回，負起飼主應負責任，否則將調閱監視器追查。

動防所強調，依動物保護法規定，飼主對所管領動物應提供適當食物、飲水及充足的活動空間，並提供妥善的照顧。若飼主棄養，依該法規定可處15,000元至75,000元罰鍰，若棄養致動物重傷或死亡，或5年內再次棄養動物2次以上者，處1年以下有期徒刑。

▲飼主留書請動物醫院救救卡達象龜。（圖／翻攝自動物醫院）