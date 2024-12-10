員林火車站爆衝突！女扯男衣領...瘋狂尻頭6拳　可憐原因曝

記者唐詠絮／彰化報導

台鐵員林車站日前遭民眾拍下，一名短髮女子突然拉著一名壯碩男的領口，突然朝對方頭部連續猛揮6拳，由於太大聲引來其他旅客側目，鐵路警察局員林派出所初步了解，是身障弟弟不聽從姊姊的命令，姊姊突然失控出手，警方呼籲，⺠眾應理性，溝通解決問題或通報警⽅到場協助，以免觸法。

▲彰化員林車站發生姊姊打弟弟事件。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

鐵警表示，這起事件發生於12月8日，有關⺠眾於社群網站分享拍攝的影⽚，經過檢視，發現2⺠眾本⽉8⽇於台鐵員林⾞站候⾞座位區，因不明原因引發肢體糾紛，本案當時鐵路警察局臺中分局未接獲⺠眾及台鐵公司相關報案。

▲員林車站目前候車座位區。（圖／民眾提供）

經警方調查，雙⽅當事⼈為姊弟關係，姊姊⻑期照顧⾝⼼障礙弟弟，因其弟弟不聽話，姊姊⼀時情緒失控，出⼿不當管教，男子表⽰不願提出告訴，已通報彰化縣政府社會處介⼊處理。

社會處初步了解，弟弟智能不足領有第一類身心障礙證明，發生摑掌事件可能是姊姊要叫弟弟去哪裡，弟弟不從，2人發生口角衝突，社會處將通報身障社福中心，今天還會再派社工前往當事人家中了解。

鐵路警察局台中分局呼籲，⺠眾遇有糾紛應理性溝通，或通報警⽅到場協助，以免觸法，本分局將積極防處轄內各類不法⾏為，以維護站區安全秩序。

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