看守所裡過年！護航綠電蟑螂...永靖前鄉長、主秘延長羈押2個月

▲前鄉長詹木根（左五）與前主秘林惠君（左六）因為涉及光電弊案，目前仍被收押在看守所中。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化地檢署今年10月初偵辦永靖鄉第六公墓光電案，查出時任彰化永靖鄉長的資深議員詹木根，與前公所主秘林惠君，涉嫌勾結開發業者、護航綠能廠商，經地院裁定羈押禁見，日前羈押期屆滿，法官認2被告所涉犯罪事實，犯罪嫌疑重大，且有羈押原因及必要，裁定延長羈押禁見2月，2人恐要在看守所吃年夜飯。

▲為了第六公墓光電案民眾多次抗議。（圖／ETtoday資料照）

永靖鄉第六公墓案，於2020年6月間詹木根擔任鄉長期間，出租給光電能板廠，出租期9年11月，當時依據法規採購案未達10年，不須經過代表會同意，每年回饋給公所80萬元，當年熱鬧動土，鄉代多人參加並不知道要出租「種電」使用，鄉民事後發現賴以為生的苗木，恐因光電板造成環境浩劫、毀於一旦，周邊4村組成自救會，200多人前往公所舉白布條抗議官司勾結，直指開發案是黑箱作業。

今年10月4日，彰檢肅貪專組陳鼎文檢察官指揮法務部調查局中部地區機動工作站、航業調查處及法務部廉政署中部地區調查組等單位，搜索5處，並通知涉案被告及證人共19人到案說明。經7位檢察官複訊，部分人等諭知具保 10萬元至40萬元不等金額。

▲為了第六公墓光電案民眾到公所灑冥紙抗議。（圖／ETtoday資料照）

其中詹木根完全否認犯罪，林惠君承認洩漏秘密但否認貪污，法官認為2人均涉嫌貪污治罪條例的受賄、圖利及刑法洩漏國防以外秘密罪犯罪嫌疑重大；考量其所犯均為重罪及實質影響力，恐有勾串共犯及證人之虞，因此予以羈押禁見，日前再裁定兩人自12月5日起延長羈押2月，並禁止接見通信。