國際人權日　民眾黨嘆「台灣走在十字路口」：左邊戒嚴幽靈、右是霸凌

記者袁茵／台北報導

南韓戒嚴風暴使民眾擔心台灣是否會戒嚴，今為12月10日國際人權日，總統賴清德於臉書重申，民主台灣是唯一要走的道路，絕對不會走回頭路。民眾黨秘書長周榆修表示，台灣面臨跟民進黨黨旗一樣「走在十字路口」，左邊是戒嚴國家幽靈，右邊則不斷冒出霸凌，拜託民進黨把民眾帶離十字路口；黃國昌也說，賴的聲明讓他覺得非常諷刺與遺憾。

▲民眾黨立委黃國昌12月7日出席「反霸凌 護勞權」遊行，號召民眾往總統府集結。（圖／記者林敬旻攝）

民眾黨秘書長周榆修與民眾黨立委黃國昌、黃珊珊、吳春城、麥玉珍、張啓楷等人，10日上午召開民眾黨防災士中隊成軍記者會。

針對今為國際人權日，賴清德似乎「已讀不回」民眾黨12月7日遊行訴求？周榆修表示，稍早賴清德又開始講「台灣不走回頭路」，但他要公開跟賴說，台灣沒有人願意走回頭路，台灣現在面臨的是跟民進黨黨旗一樣，走在十字路口，左邊是戒嚴國家幽靈在台灣傷口徘徊、右邊是霸凌不斷冒出來，不知哪天才會停止，還有受詐騙到公部門求救，結果換來什麼？

周榆修提及，更可悲的是社會安全網體系，「各位看到了嗎？新北的老老（老人與老人）照顧悲歌，做為一個總統，對外團結國家，而對內就是要把人民生活顧好。」

▲民眾黨12月7日「反霸凌 護勞權」大遊行。（資料圖／記者林敬旻攝）

周榆修強調，12月7日遊行中，這麼多台灣人希望民進黨政府可以做好，納稅人都有繳賴清德的薪水，不只是40％人在繳，再次呼籲賴好好想一想，「今天是國際人權日，美麗島事件45週年的前夕，你對得起這些民主運動前輩嗎？多年前衝破軍事戒嚴，結果今天搞成這樣，生活也沒顧好，還隱隱約約感覺想戒嚴，這是什麼樣的政府、什麼樣的國家？」

最後，周榆修說，民眾黨絕對會站在台灣人民立場，寸步也不會退讓，也不會走回頭路，但請民進黨把民眾帶離十字路口，拜託。

而黃國昌也提到，希望賴清德冷靜地想一想，從他上任以來，司法人權、被害者人權、勞動人權倒退多少？更諷刺的是，當天那麼多公民上凱道，面對的竟然是蛇籠、拒馬。

黃國昌指出，今天在司法院長被提名人的人事同意權詢答中，公開請教司法院長被提名人張文貞，是否還記得2008年曾連署主張《集會遊行法》違憲，必須要修改？相同問題也想請教賴清德與民進黨政府，記得當年曾主張違憲的集遊惡法嗎？到2024年一樣不修改，拿到權力就變了嘴臉，國際人權日看到賴清德的聲明，只能說非常諷刺、遺憾。

▼民眾黨防災士中隊成軍記者會。（圖／民眾黨提供）