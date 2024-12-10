獨／賴清德、韓國瑜咬耳朵內容曝　確定請韓國瑜代表參加川普就職

▲賴清德、韓國瑜出席「第19屆亞洲民主人權獎頒獎典禮。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德、立法院長韓國瑜10日一同出席台灣民主基金會「第十九屆亞洲民主人權獎頒獎典禮」。在典禮上，《ETtoday新聞雲》記者注意到，賴清德與韓國瑜不僅並肩而坐，還多次交頭接耳「咬耳朵」互動熱絡；據了解，他們不僅話家常，賴清德還感謝韓國瑜代表台灣，參加明年1月美國總統當選人川普（Donald Trump）就職典禮，並特別送上祝福，但這也間接證實，韓國瑜確定出訪美國，並未有所謂「卡韓」狀況。

據了解，賴清德跟韓國瑜「咬耳朵」時，先討論了阿美族歌手舒米恩（Suming）上台演唱《不要放棄》、《為自己喝采》兩曲目，稱讚原住民在多元領域，無論藝術或運動項目都表現傑出。

接著，賴清德跟韓國瑜的話鋒一轉，聊起台灣與孟加拉一樣，曾走過威權帶來的壓制脅迫，靠民主鬥士及人權捍衛者前仆後繼犧牲奉獻，才得以享有民主自由的生活方式。而韓國瑜在上台致詞時，也呼應了這段聊天內容，他肯定奧迪卡人權基金會過去三十多年來貢獻，隨後賴清德上台致詞，也再度強調政府會持續努力，強化台灣的民主防衛能力，也會跟各國深化夥伴關係。

特別的是，賴清德也在咬耳朵過程中，特別感謝韓國瑜代表台灣，參加明年1月美國總統川普就職典禮，並特別送上祝福；而這也間接證實，韓國瑜確定出訪美國參加就職典禮，並未有先前藍營所謂總統府有意「卡韓」等狀況。

▼賴清德、韓國瑜出席 第19屆亞洲民主人權獎頒獎典禮。（圖／記者屠惠剛攝）

