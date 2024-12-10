賴清徳派韓國瑜出席川普就職　藍委曝3意義：舒緩緊張朝野關係

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清徳派韓國瑜出席川普就職　李彥秀曝3意義：舒緩緊張朝野關係

▲▼賴清德、韓國瑜 出席 第19屆亞洲民主人權獎頒獎典禮。（圖／記者屠惠剛攝）

▲賴清德派韓國瑜赴美賀川普就職。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

美國新任總統川普（Donald Trump）預定於明年1月20日就職，總統賴清德、立法院長韓國瑜今（10日）在活動同框、比肩而坐，據悉，賴清德在與韓國瑜在座位上交頭接耳中，就特別感謝韓國瑜代表台灣參加明年1月美國總統川普就職典禮。藍委李彥秀對此表示賴此舉代表三層意義，讓持續緊張超過半年的朝野關係獲得舒緩，韓國瑜也是「現任院長」等級的特使，讓台灣更被看見，不僅是不二人選，也是最佳人選。

總統賴清德、立法院長韓國瑜今日共同出席，台灣民主基金會「第十九屆亞洲民主人權獎頒獎典禮」。典禮上，並肩而坐的賴清德與韓國瑜互動熱絡，不時交頭接耳。據報導，賴清德感謝韓國瑜將代表台灣參加明年1月國總統當選人川普（Donald Trump）的就職典禮，並對他此趟行程送上祝福。韓國瑜辦公室也回應，這部分都是由總統府作業，尊重府方相關的安排與宣布的時程，目前尚無訊息可以報告。

針對賴清德總統依循過去的慣例，指派韓國瑜代表出席明年一月美國總統就職典禮。李彥秀指出，這代表了三層意義，首先，讓持續緊張超過半年的朝野關係獲得舒緩，第二，韓國瑜也是「現任院長」等級的特使，讓台灣更被看見，第三，由民意機關的立法院院長代表出席，更能向全世界展現台灣自由、民主、多元的價值。韓院長不僅是不二人選，也是最佳人選。

李彥秀認為，「這是賴清德總統的一小步，也是未來更多可能的一大步。」未來朝野要有更好的合作與溝通，還需要賴清德與民進黨更多的善意，負起執政黨該有的擔當，不要再放任網軍側翼抹黑、抹紅在野黨外，關於一些重要的民生政策法案，例如財劃法的修正，也能多聽聽在野黨的心聲，「不要在同胞裡找敵人。」未來朝野關係才會有更良性的互動與發展。
 

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