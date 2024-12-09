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就安基金又亂花！黃國昌曝勞動部砸1千萬拍片下廣告　僅換13萬點閱

▲▼民眾黨團總召黃國昌、民眾黨團幹事長麥玉珍、民眾黨立委林國成「長官好大我好怕！放任高層霸凌，人民超袂爽！」 民眾黨委託民調發布記者會。（圖／記者陳煥丞攝）

▲台灣民眾黨立委黃國昌9日質疑時，指出勞動部使用就業安定基金1000萬元拍攝短片，還砸百萬元下廣告，但流量卻不成比例，質疑是否有浮報預算。。（示意圖／記者陳煥丞攝）

記者趙蔡州／綜合報導

民眾黨立委黃國昌9日在立法院質詢勞動部長洪申翰，再次質疑勞動部濫用就業安定基金，除了早就揭露的花費300多萬元辦演唱會外，2022年又花費1000萬元外包拍攝一支8分鐘宣傳短片，還花費了100多萬元在YouTube、臉書下廣告，但成效卻非常差，質疑經費浮報。對此，洪申翰允諾檢討。

黃國昌9日質詢勞動部長洪申翰，事後他在臉書分享質詢內容，他表示，兩周前他曝光就業安定基金被濫用，像是花費356萬元為許銘春開演唱會，他當時請勞動部提供早就應該寫好的驗收報告，不料直到9日質詢前他才收到，「我開頭提醒洪申翰部長，不應藉由壓縮提供資料的時間，迴避立法院實質監督」。

黃國昌接著說，就業安定基金自2022年開始，用於媒體政策及業務宣導的預算不斷增加，2022年1.19億、2023年1.49億、2024年已達到1.7億，明年甚至會超過2億元，而他仔細檢視驗收報告後，發現勞動部曾花費1000萬元外包民視拍攝了一支8分鐘宣傳短片。

黃國昌指出，花費了這麼多錢後，結果在YouTube僅創造13萬觀看次數，看似不錯，但實際留言只有19則，這就是透過下廣告在衝觀看次數，且細看該案的廣告費用，總共斥資101萬下廣告，這麼高的廣告預算，卻只有這樣的觀看次數，究竟是真的有下101萬元廣告，還是浮報，他要求勞動部應徹。

黃國昌還說，更離譜的是，2022年外包了一項公益路跑宣傳形象拍攝文宣，但整個案子只有一個內容，就是幫前勞動部部長許銘春拍攝形象沙龍照，許銘春的沙龍照憑什麼要納稅人買單，這種作法連洪申翰部長都坦言無法接受。

他最後說，這個情況已不僅是造成社會觀感不佳，而是讓全體納稅人憤怒，他已要求勞動部針對過去5年就業安定基金用於媒體宣傳進行檢討，絕不能繼續這樣揮霍民脂民膏。對此，洪申翰承諾，勞動部會檢討。

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