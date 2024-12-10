陳玉珍備「百萬神像」！　預告質詢對決司法院長提名人張文貞

▲陳玉珍帶紙製的印尼神像藝品到立院質詢司法院長被提名人張文貞。（圖／記者陳煥丞攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院今（10日）開院會，對司法院院長被提名人張文貞、司法院副院長被提名人姚立明進行詢問。國民黨立委陳玉珍受訪時特別攜帶自己在印尼購買的神像，作為稍後詢問張文貞時的道具；她強調，「司法很重要！」這件藝術品價值3百萬印尼盾（約新台幣6132元），被問到是否會將神像送給張文貞？陳玉珍笑了，「當然不會送她，這有價值！」

立院今日就司法院大法官被提名人事案，對張文貞、姚立明進行詢答。陳玉珍一早前往議場，手抱一尊手拿天平的神像相當引人矚目。她說，這尊神像是在印尼購買，今天要詢問司法院長被提名人張文貞女士，真的很適合用這個道具，所以特別把它帶來。陳玉珍強調，這是一件藝術品，價值3百萬印尼盾（約新台幣6132元），高度超過一米多。

▲陳玉珍今日攜帶印尼神像前來立院質詢司法院長被提名人張文貞。（圖／陳玉珍提供）

該神像有何寓意？陳玉珍回應，這就是稍後要請教張文貞的內容，現在講就洩題了，等一下會揭曉。媒體追問是否會將神像送給張文貞，陳玉珍大笑，「我不會送給她啊！」這尊神像很有價值，且很有意義，想自己留著這尊神像，今天只會讓張文貞看看這價值不斐的藝術品。

▲陳玉珍今日攜帶印尼神像前來立院質詢司法院長被提名人張文貞。（圖／攝影中心）