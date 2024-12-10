陳玉珍「百萬佛像」質詢司法院長被提名人　質疑張文貞學術著作被打臉

▲陳玉珍今日攜帶印尼神像前來立院質詢司法院長被提名人張文貞。（圖／記者陳煥丞攝）



記者杜冠霖／台北報導

今（10日）立法院對大法官被提名人進行詢答，藍委陳玉珍質詢時拿出一尊面目猙獰的印尼神像，寓意若主持正義就成為人民心中的神，不主持正義就變成鬼被燒掉。陳也質疑張文貞何德何能當上司法院長、有什麼權威著作？張則回應，自己在2010、2015、2019、2022年在牛津大學國際憲法比較期刊裏頭都有得獎著作，長期耕耘國際憲法，更著作全球第一本亞洲憲法專書，過去大法官跟院長並沒有國際上權威著作，委員在國內專書中比較沒有機會看到我。

今立法院召開全院委員會，對司法院正副院長、大法官被提名人行使同意權進行詢答，今為正副院長被提名人張文貞、姚立明到場備詢，陳玉珍拿出一尊印尼的紙作像到議場，詢問張文貞看起來像什麼？自己看到這尊就想到大法官，特別從印尼抬回來，他拿著一個秤、面目猙獰，這是印尼的藝術品，代表這位神明聚集正義的力量、對抗不正義的一切，這也是我們對法官的期許，他最後的下場是被燒掉，因為沒有主持正義。

陳玉珍也暴露背後寓意，就是因為沒有主持正義，若主持正義就成為人民心中的神，不主持正義就變成鬼被燒掉、送到陰間，特別期許未來的準司法院院長，公平正義應該要長存你心，如果今天有一位女性司法院長，身為女性與有榮焉，但也是要有一定成就跟專業。

張文貞被提名資格是什麼？在學術機構曾任公法學、比較法學之研究，這沒問題，是用這一款嗎？自己孤陋寡聞，這之前沒有聽聞過張文貞，你是大我四屆的台大學姊，自己至少買過翁岳生的行政法、許宗力還是我大學教授，著作等身、被提名為院長當之無愧，張文貞有什麼權威著作可以當司法院長？提供的著作有哪一本是自己寫的嗎？中文、外文著作看起來都是跟人合編。

張文貞回應，自己在2010、2015、2019、2022年在牛津大學國際憲法比較期刊裏頭都有得獎著作，自己長期耕耘國際憲法的相關國際出版，委員可能在國內專書中比較沒有機會看到我。

陳玉珍質疑，這叫著作等身嗎？國內有這麼多法律學者，要擔任司法院長，翁岳生、許宗力都是鼎鼎大名，張文貞非常優秀，但何德何能擔任司法院長？司法院長要就是學術界著作等身、實務界中頗負盛名、法院系統中相當有經驗法官，哪一點可以說服我？

張文貞回應，2015年著作一本牛津大學法學出版社出版、2014年一本由英國出版社出版的亞洲憲政主義專書，是全球第一本亞洲憲法專書、共四位學者編著一千多頁，自己是掛名第一位作者，自己目前也是國際憲法學會的全球學者，過去大法官跟院長並沒有國際上權威著作。

陳玉珍仍堅持，這不能說服我你是著作等身，這不損及你的優秀，只是還不能說服我，這畢竟是跟過去院長比較。