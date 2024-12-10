抓包老公外遇！美女醫師「吊掛車門上」河東獅吼　超猛畫面曝

▲女醫師因為發現丈夫外遇，因此爬到車上，企圖把對方抓下車。（圖／翻攝自X）



記者王佩翊／編譯

巴西一段影片近日在網路上爆紅，影片中有一名女子吊掛在行駛中的汽車上，並對著駕駛大叫，同時瘋狂拍打車門，宛如河東獅吼。事後畫面中的女主角被證實是當地一名知名女醫師，而車內則是她的丈夫。女醫師表示，是因為丈夫外遇才會企圖將他拉出車外對峙。

根據《每日郵報》報導，在這段在巴西爆紅的影片中，一名情緒激動的女子整個人掛在一輛黑色皮卡的側邊踏板上，同時大聲對著駕駛怒吼，甚至試圖拆下後照鏡。她情緒激動地拍打車身，車輛則在街道上緩慢移動，場面混亂。

知名女醫生戴安娜（Dayana Segtowich）則證實了影片中的女子就是她本人。據悉，該起事件發生於7日晚間的巴西貝倫市街頭。當天她撞見丈夫疑似出軌，所以才會情緒失控。

另一段影片則顯示，車輛停下後，她的丈夫法布里西奧（Fabrício）走下車，試圖推開戴安娜。事後這段衝突的影片也迅速在網路上引發熱議，並吸引大量網友關注。

▲戴安納在網路上分享自己的姣好身材。（圖／翻攝自X）



事發隔天，戴安娜在自己的Instagram發表聲明，首次對外回應此事。她在限時動態中上傳了一張露出腹肌的自拍照，並感謝支持她的粉絲。她寫道，「非常感謝所有傳訊息給我的人，女孩不會哭，我們努力賺錢，努力練深蹲！」

在爬車事件發生前，她疑似就曾經在網路上表達對婚姻的不滿。當時她在Instagram上寫道，「成熟讓我們學會放下對崇拜的渴望，也讓我們不再需要被關注。」

網友也苦勸她，「為什麼要讓自己被丈夫羞辱？從影片中可以看出他根本不愛你，但一切都會好起來的。」另一人則留言，「不要回頭，即使他保證會改過。這樣的男人不會變！妳如此美麗，值得更好的生活。」