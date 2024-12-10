阿薩德垮台　巴西撤離駐大馬士革大使館

▲敘利亞總統阿塞德。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

敘利亞總統阿薩德（Bashar al-Assad）遭反抗軍推翻逃亡後，巴西政府下令撤離巴西駐敘利亞首都大馬士革的大使館，以保護外交使團。

敘利亞自2011年以來一直經歷內戰，反抗軍沙姆解放組織7日抵達大馬士革，從阿薩德手中奪取權力，阿薩德家族50年鐵腕統治告終。

根據外媒報導，阿薩德失去政權和家人逃亡後，已經抵達俄羅斯首都莫斯科。

巴西外交部指出，巴西駐敘利亞大使桑托斯（André Luiz Azevedo dos Santos）和大使館官員已經被護送至黎巴嫩首都貝魯特。只留下一名當地敘利亞官員在大馬士革的使館。

阿薩德政權被奪後，義大利和古巴等國家大使館遭反抗軍襲擊，義大利大使館內至少3輛汽車被盜，阿薩德的盟友、伊朗外交官也在反抗軍入侵後逃離大使館。

巴西撤離大使館的行動得到聯合國支援，因為推翻阿薩德的反抗軍由幾個極端主義團體組成，敘利亞政府將如何接管存在不確定性。

外交部數據顯示，大約有3000名巴西人在敘利亞生活，到目前為止還沒有出現類似去年在以色列和巴勒斯坦以及最近在黎巴嫩發生的情況，需要巴西空軍派出專機協助撤離，但外交部正在密切注意事態發展，呼籲推翻阿薩德的反叛軍尊重國際人道主義法。